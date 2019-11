Diretta Arzignano Virtus Verona/ Streaming video tv: derby veneto (Serie C)

Arzignano Virtus Verona, diretta dall’arbitro Nicola Donda della sezione Aia di Gradisca d’Isonzo, è l’anticipo fissato alle ore 20.45 di questa sera, sabato 30 novembre 2019. Il derby veneto dunque apre la diciassettesima giornata di Serie C nel girone B. Arzignano Virtus Verona mette di fronte due piccole realtà che vogliono consolidarsi nel calcio professionistico: la classifica per ora sorride ad entrambe, perché l’Arzignano con 14 punti è in tabella di marcia con l’obiettivo salvezza mentre i 23 punti già conquistati dalla Virtus autorizzano i veronesi a pensare anche ai playoff. Nella scorsa giornata tuttavia non ci sono state buone notizie, perché l’Arzignano ha perso per 2-1 sul campo della Vis Pesaro, mentre la Virtus Verona ha perso in casa con il medesimo punteggio al cospetto del Carpi. Chi saprà rialzarsi nel derby veneto di questa sera?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Virtus Verona non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite del campionato (ed inoltre pure della Coppa Italia Serie C). Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO VIRTUS VERONA

Passiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni attese per Arzignano Virtus Verona. Mister Alberto Colombo dovrebbe schierare i padroni di casa con il seguente modulo 4-3-1-2: Tosi in porta, protetto da una retroguardia a quattro composta da Pasqualoni, Bonalumi, Bigolin e Barzaghi; a centrocampo invece i possibili titolari sono Valagussa, Maldonado e Perretta, mentre qualche metro più avanti agirà il trequartista Pattarello in appoggio ai due attaccanti Piccioni e Rocco. Modulo 4-3-1-2 atteso anche per la Virtus Verona di mister Luigi Fresco, il quale potrebbe scegliere i seguenti titolari: Chiesa in porta; Lavagnoli, Pellacani, Curto e Vannucci in difesa da destra a sinistra; in mediana il terzetto formato da Onescu, Sammarco e Gasperi; capitan Danti nei panni del trequartista in appoggio ai due attaccanti Odogwu e Magrassi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Arzignano Virtus Verona, facendo riferimento alle proposte dell’agenzia di scommesse Snai. Favorito il segno 2 che è quotato a 2,45, va detto però che le differenze sono minime, tanto che poi si sale a 2,95 volte la posta in palio, che è la quotazione proposta sia per il segno 1 sia per il segno X su questo derby veneto.



