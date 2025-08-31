Serie C, Diretta Arzignano Virtus Verona, streaming video tv: i gialloblu sono a due vittorie su due tra Coppa di categoria e campionato (31 agosto 2025)

DIRETTA ARZIGNANO VIRTUS VERONA, OSPITI A SECCO DI SUCCESSI

C’è tanta attesa per la diretta Arzignano Virtus Verona di questa domenica 31 agosto 2025 alle ore 18:00. Sicuramente tra i match più interessanti di questa seconda giornata di Serie C Girone A tra due formazioni che non hanno ancora perso in campionato.

L’Arzignano è partito come meglio non poteva in questa stagione 2025/2026 vincendo sia in Coppa Italia Serie C per 2-1 con la Triestina sia all’esordio in campionato dove le reti di Minesso (una al 90′) sono valse i tre punti contro il Brescia.

Qualche problema in più invece in questo avvio per la Virtus Verona. I rossoblu sono stati colti di sorpresa in Coppa Italia Serie C dal Forlì in casa mentre in campionato è arrivato l’1-1 con il Cittadella, gol di Fabbro per il pareggio veronese al 94esimo.

DOVE VEDERE DIRETTA ARZIGNANO VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Arzignano Virtus Verona, vi consigliamo caldamente di abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Questo vi offrirà anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming sull’app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO VIRTUS VERONA

L’Arzignano si disporrà in campo secondo il modulo 3-5-2. Manfrin in porta, difeso da Boffelli, Milillo e Boccia. A centrocampo troveremo la folta presenza composta da Rossoni, Damiani, Latki, Chiarello e Bernardi con Mattioli-Minesso coppia d’attacco.

La Virtus Verona replicherà con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali Sibi che affiderà la fase di copertura a Bassi, Toffanin e Munaretti. Agiranno larghi Patane e Amadio mentre Gatti, Muhameti e Zarpellon firmeranno la mediana. In avanti De Marchi e Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARZIGNANO VIRTUS VERONA

Con un certo scarto di quota, l’Arzignano è favorito a 2.06 contro i 3.60 della Virtus Verona e la X a 3.05. Il segno Gol si può trovare a 2.03 menre il No Gol a 1.70.