DIRETTA ARZIGNANO VIRTUS VERONA, SI LOTTA PER LE POSIZIONI CHE CONTANO

Verrà disputata alle ore 15 di sabato 22 febbraio 2025 la diretta Arzignano Virtus Verona. Presso lo Stadio Tommaso Dal Molin si stanno per dare battaglia due compagini che vogliono assolutamente provare a ritagliarsi un posto in zona playoff e tentare di percorrere la via della promozione in Serie B durante il post regular season. I padroni di casa hanno guadagnato trentacinque punti fino a raggiungere il tredicesimo posto in classifica, a soli due punti di distacco dalla prima casella utile per i loro obiettivi. Battuto in trasferta l’Alcione Milano, i giallocelesti inseguono il bis contro i virtussini.

I rossoblu, dal canto loro, hanno vinto sempre nella scorsa giornata rifilando una cinquina al Caldiero Terme ed un nuovo successo significherebbe portare a cinque la striscia di vittoire consecutive che stanno inanellando. I trentanove punti, come quelli della Giana Erminio, già posseduti permettono agli uomini di mister Fresco di sognare in grande tanto che potrebbero arrivare fino a raggiungere la quarta posizione già in questo turno se le squadre che gli stanno davanti non dovessero ottenere dei risultati positivi.

DIRETTA ARZIGNANO VIRTUS VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Arzignano Virtus Verona anche senza andare di persona allo stadio. La partita verrà infatti trasmessa almeno in streaming sull’applicazione di Sky Go per tutti gli abbonati dell’emittente satellitare. Attendiamo ulteriori informazioni in merito alla messa in onda televisiva.

ARZIGNANO VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo che i due tecnici riconfermino gli schieramenti ammirati nello scorso turno di campionato nelle probabili formazioni della diretta Arzignano Virtus Verona e dunque 3-5-2 con Boseggia, Rossoni, Milillo, Boffelli, Boccia, Lakti, Bordo, Lunghi, Bernardi, Jallow e Minesso per i padroni di casa di mister Bianchini. Il modulo 3-4-2-1 con Sibi, Catena, Mehic, Daffara, Metlika, De Marchi, Toffanin, Rispoli, Calabrese, Lerco e Caia sarà invece la soluzione adottata dal tecnico Fresco per i suoi rossoblu dal primo minuto del match.

ARZIGNANO VIRTUS VERONA, LE QUOTE

Le quote fornite da bookmakers come Betsson e Netwin ci dicono che gli orocelesti sembrano essere leggermenti favoriti nel pronostico dell’esito finale per la diretta Arzignano Virtus Verona. L’1 viene infatti pagato a 2.25 mentre il successo degli ospiti e quindi il 2 è invece fissato a 2.87. Per il momento il punteggio meno probabile perchè si concretizzi è il pareggio, dove l’x viene infine pagato a 3.25.