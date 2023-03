DIRETTA/ Arzignano Virtus Verona video streaming tv: la storia del derby veneto

DIRETTA ARZIGNANO VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

Diretta Arzignano Virtus Verona che continua la speciale sfida tra queste due formazioni iniziata nel 2016, nel corso del campionato di Serie D. Lo storico, al momento, sorride alla formazione oggi in trasferta. Sono ben tre, difatti, le vittorie del Virtus Verona sull’Arzignano, con tre volte il risultato di parità e soltanto una vittoria per il club oggi tra le mura amiche. La prima sfida in assoluto tra Arzignano e Virtus Verona è datata 2016: uno scialbo pareggio a reti bianche che va in netta contrapposizione con la gara di ritorno dove il Virtus Verona si impose con il pirotecnico 3-2.

La terza sfida venne vinta dall’Arzignano di misura 1-0. Gara di ritorno vinta ancora dal Virtus Verona per 3-1. Questa fu l’ultima gara giocata in Serie D, da quel momento le due formazioni si affrontarono soltanto in Coppa Italia e nel campionato di Serie C. In Coppa Italia a trionfare fu il Virtus Verona ma in Lega Pro non riuscì a confermare lo storico realizzato nelle partite precedenti. Due pareggi rispettivamente con risultati di 1-1 e 0-0 che non diedero nessun vincitore. (Marco Genduso)

ARZIGNANO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arzignano Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Arzignano Virtus Verona sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Arzignano Virtus Verona, in diretta alle ore 17.30 di domenica 5 marzo 2023 allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano, è una gara valida per la trentesima giornata del girone A di Serie C. Situazione in classifica apertissima con le due squadre che, al momento, guardano con maggiore attenzione ad un posizionamento play-off.

L’Arzignano occupa l’ottavo posto con 41 punti, frutto di dieci vittorie, undici pareggi e otto sconfitte. I veneti arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta di misura patita sul campo del Lecco. I veronesi, invece, sono decimi a quota 38 punti, messi insieme grazie a nove vittorie, undici pareggi e nove sconfitte. Due vittorie consecutive rappresentano il biglietto da visita dei rossoblù che nell’ultimo turno hanno vinto contro la Pro Patria.

ARZIGNANO VIRTUS VERONA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Arzignano Virtus Verona. Partiamo dai padroni di casa con il tecnico Bianchini che dovrebbe scegliere il solito 4-3-1-2 con Saio tra i pali. Davi, Molnar, Piana e Gemignani a comporre il pacchetto arretrato. Barba, Casini e Antoniazzi a centrocampo con Lunghi pronto ad agire alle spalle di Tremolada e Grandolfo. Gli ospiti, invece, proporranno il 3-5-2 e mister Fresco si affiderà a Giacomel tra i pali con Faedo, Cella e Ruggero nel pacchetto arretrato. Talarico, Danti, Lonardi, Tronchin e Mazzolo a centrocampo e la coppia Kristoffensen-Fabbro in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Arzignano Virtus Verona. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da William Hill: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.15, il pareggio è dato a 3.05 mentre la vittoria ospite paga 3.45 volte la posta.











