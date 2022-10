Diretta/ ArzignanoChiampo Trento video streaming tv: caccia ai 3 punti (Serie C)

DIRETTA ARZIGNANOCHIAMPO TRENTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

ArzignanoChiampo Trento, in diretta domenica 2 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la sesta giornata del girone A di Serie C. Le due squadre arrivano a questo appuntamento da momenti molto diversi: i padroni di casa sono in striscia positiva, gli ospiti in striscia negativa.

L’ArzignanoChiampo ha raccolto 9 punti nelle prime cinque giornate di campionato, frutto di due vittorie e tre pareggi. La compagine di casa nell’ultimo turno ha raccolto un 1-1 esterno contro la Pergolettese. Momento più delicato invece per il Trento, a quota 4 punti dopo cinque partite, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Dopo due ko di fila, i gialloblu hanno raccolto un 1-1 interno contro la Triestina.

ARZIGNANOCHIAMPO TRENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di ArzignanoChiampo Trento, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di ArzignanoChiampo Trento esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANOCHIAMPO TRENTO

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta ArzignanoChiampo Trento, al via tra pochi minuti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-1-2: Volpe, Cariolato, Molnar, Bonetto, Gemignani, Casini, Barba, Antoniazzi, Cester, Grandolfo, Parigi. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il solito 3-5-2: Marchegiani, Ferri, Garcia Tena, Trainotti, Semprini, Cittadino, Belcastro, Osuji, Fabbri, Bocalon, Pasquato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta ArzignanoChiampo Trento vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento i numeri offerti dall’agenzia Eurobet: la vittoria dell’ArzignanoChiampo è a 2,05, il pareggio è a 3,05, mentre la vittoria del Trento paga 3,65 volte la posta. Si profila una gara molto chiusa, molto tattica: l’Under 2,5 è a 1,57, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol: 1,90 e 1,80.

