DIRETTA/ Ascoli Alessandria video streaming tv: l’arbitro è Gianpiero Miele

DIRETTA ASCOLI ALESSANDRIA: L’ARBITRO

Ascoli Alessandria allo stadio Cino e Lillo Del Duca sarà diretta oggi pomeriggio dall’arbitro Gianpiero Miele. Il direttore di gara della sezione Aia di Nola in questa gara della quinta giornata di ritorno della serie cadetta avrà come collaboratori i segnalinee Pagliardini e Lombardo ed inoltre il signor Scatena nel ruolo di quarto uomo. Alla postazione Var ci sarà Sacchi con al suo fianco l’assistente Avar Fiore.

Nelle nove gare dirette in precedenza da questo arbitro nella Serie B, Gianpiero Miele ha incrociato solo la formazione di casa nella sconfitta interna contro la Spal della decima giornata. Finora il tabellino disciplinare di Miele vede 48 cartellini gialli mostrati, cinque cartellini rossi e sei calci di rigore sanzionati.

DIRETTA ASCOLI ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Ascoli Alessandria sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PARTITA COMBATTUTA!

Ascoli Alessandria, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie B. Grigi in bilico dopo il terzo pareggio consecutivo, tra la zona salvezza e la zona playout tra il sestultimo e il quintultimo posto appaiati a quota 23 punti con la Spal. Gli ultimi due pareggi, entrambi col punteggio di 1-1, sono arrivati contro Brescia e Lecce, importanti perché con squadre in piena lotta per la Serie A.

L’Ascoli a sua volta ha piazzato un colpo importantissimo vincendo 0-2 in casa del Benevento, prestazione convincente dei marchigiani alla terza vittoria nelle ultime cinque sfide disputate in campionato, ora a una sola lunghezza dall’ingresso in zona play off. Nel match d’andata allo stadio Moccagatta l’Ascoli ha piazzato il colpaccio in casa dei Grigi, 1-3 con gol di Dionisi, Botteghin e Collocolo.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Alessandria, match che andrà in scena al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Ricci; Maistro; Dionisi, Tsadjout. Risponderà l’Alessandria allenata da Moreno Longo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Mustacchio, Ba, Gori, Lunetta; Chiarello, Fabbrini; Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Alessandria al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

