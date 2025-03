DIRETTA ASCOLI AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo al momento della diretta di Ascoli Arezzo dove analizziamo le statistiche di questa sfida, il nostro obiettivo è sempre quello di capire chi tra le due formazioni può avere o meno il favore del pronostico in questa partita, nel mentre osserveremo anche i trend che le due squadre si portano dietro da inizio stagione. Pèartiamo dai marchigiani, squadra molto incline al possesso palla, quasi il 50% di media ogni novanta minuti. Peccato che in fase di impostazione subiscono spesso e abbiamo quasi il 21% di reti subite che partono proprio da questi errori.

Video Campobasso Ascoli (2-0)/ Gol e highlights: succede tutto nei secondi 45' (Serie C, 11 marzo 2025)

L’Arezzo invece come le squadre toscane punta molto sull’atletismo, tanto pressing che fa correre alla formazione ospite almeno 9 km in media ogni partita. Questo però li lascia scoperti in contropiede, quindi il 19% delle reti subite arriva da questo schema tattico. Attenzione dunque perché potrebbe essere una partita con tanti gol visto che nelle ultime cinque partite le due squadre hanno subito in media 1,6. Si parte con il fischio iniziale della diretta di Ascoli Arezzo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Campobasso Ascoli (risultato finale 2-0): Serra e Lombari decidono la sfida (11 marzo 2025)

DIRETTA ASCOLI AREZZO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un istante della diretta Ascoli Arezzo iscrivendoti a Sky, che la trasmetterà in esclusiva. Puoi vedere la sfida del girone B in modalità streaming attraverso l’applicazione denomimnata Sky Go e seguire il match lontano dallo stadio.

ENTRAMBE BATTUTE IN SETTIMANA

In campo sabato 15 marzo 2025 alle ore 15:00 per la diretta Ascoli Arezzo. Presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca i marchigiani devono cercare con tutte le loro forze di uscire dalla crisi di risultati che stanno vivendo da diverse settimane, avendo appunto inanellato quattro sconfitte consecutive. Ora in quindicesima posizione con trentatre punti, i bianconeri arrivano dall’ennesimo KO patito in trasferta contro il Campobasso ed hanno solo un margine di cinque punti a separarli dalla Spal, prima squadra in zona retrocessione. L’obiettivo è dunque quello di evitare di farsi risucchiare negli eventuali playout da disputare al termine della stagione regolare.

Diretta/ Arezzo Carpi (risultato finale 0-1): vittoria delgi ospiti (11 marzo 2025)

Dal canto suo l’Arezzo se la passa decisamente meglio in sesta posizione con i suoi quarantanove punti. Battuti un po’ a sorpresa in casa e di misura dal Carpi nel turno infrasettimanale, gli amaranto desiderano ripartire immediatamente in modo tale da riuscire a sorpassare la Vis Pesaro, lontana appena due lunghezze. I toscani però devono anche prestare grande attenzione alle compagini che stanno alle loro spalle come il Pineto, pronto infatti a scavalcarli nella classifica del girone B 2024/2025 alla prima occasione utile già a partire da questa trentaduesima giornata di campionato.

DIRETTA ASCOLI AREZZO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci aspettiamo l’utilizzo del modulo 4-3-3 da parte di entrambi gli allenatori nelle probabili formazioni indicate alla vigilia per la diretta Ascoli Arezzo. I bianconeri, visto anche l’ultimo KO, dovrebbero subire qualche modifica da parte di mister Cudini per presentarsi in avvio con Livieri, Maurizii, Piermarini, D’Amore, Adjapong, Varone, Odjer, Carpani, Silipo, Corazza e D’Uffizi. Le scelte del tecnico Bucchi dovrebbero ricadere invece sullo schierare Trombini, Montini, Gilli, Gigli, Righetti, Chierico, Guccione, Capello, Pattarello, Ravasio e Tavernelli dall’inizio delle ostilità.