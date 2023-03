DIRETTA/ Ascoli Bari video streaming tv: i numeri sorridono ai marchigiani

DIRETTA ASCOLI BARI: I TESTA A TESTA

La diretta di Ascoli Bari è molto interessante anche per il quadro dei precedenti, che non mancano: parliamo di due squadre che nel solo terzo millennio sono state avversarie in ben 23 occasioni, con l’Ascoli che si è imposto 11 volte contro i 7 successi del Bari, dunque i pareggi sono appena 5. In questo contesto non risultano incroci in Serie A, che sono però avvenuti tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta; ad ogni modo i marchigiani hanno vinto le ultime due partite, una di queste nel marzo 2018 (ultimo match al Del Duca) con il gol decisivo di Daniele Buzzegoli, eravamo in Serie B che rimane lo scenario in cui queste due formazioni si sono sfidate dal 2000 a oggi, con l’eccezione di due episodi in Coppa Italia (nell’agosto 2008, terzo turno, vittoria per 1-0 dell’Ascoli qui nelle Marche, rete di Simone Pesce).

Per trovare l’ultima volta in cui il Bari è riuscito a fare il colpo in trasferta dobbiamo andare all’aprile 2016: erano i galletti di Andrea Camplone contro i bianconeri di Devis Mangia, il gol decisivo era arrivato al 31’ minuto grazie all’autorete di Davide Cinaglia e nell’Ascoli giocavano Riccardo Orsolini e Andrea Petagna, quest’ultimo entrato al 64’ si era fatto espellere al 90’ subendo due cartellini gialli in pochi secondi. (agg. di Claudio Franceschini)

ASCOLI BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

AMBIZIONI A CONFRONTO!

Ascoli Bari, in diretta domenica 5 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Pugliesi alla rincorsa della Serie A diretta, sempre più possibile dopo 4 vittorie nelle ultime 5 partite di campionato, l’ultima ottenuta in casa contro il Venezia e che ha portato il Bari a -1 dal Genoa secondo in classifica.

Crescono anche le ambizioni dell’Ascoli che nel turno infrasettimanale ha piazzato il colpaccio in casa del Modena, ottenendo la terza vittoria nelle ultime 4 partite di campionato disputate e avvicinando la zona play off a sole 2 lunghezze di distanza. All’andata Ascoli vincente con un secco 0-2 in casa del Bari, nelle Marche le due squadre non si affrontano dal 28 marzo 2018 con vittoria dell’Ascoli col punteggio di 1-0.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BARI

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Bari, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Roberto Breda schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali, Adjapong, Bellusci, Botteghin, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Marsura, Pedro Mendes. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Bellomo, Esposito, Cheddira.

ASCOLI BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

