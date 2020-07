Diretta Ascoli Benevento/ Streaming video DAZN: ultimo atto per Inzaghi in Serie B

Ascoli Benevento, in diretta dallo stadio Cino e Lillo del Duca della città marchigiana, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 31 luglio 2020, per l’ultima giornata del campionato di Serie B. Nonostante l’ultima sconfitta a Pisa i bianconeri sono ancora padroni del loro destino. Battendo i sanniti in casa si garantirebbero la permanenza diretta in cadetteria senza passare dai play out, risultato che sarebbe straordinario considerando le grandi difficoltà di una stagione contraddistinta per i marchigiani anche da diversi cambi di allenatore. Dall’altra parte però il Benevento, dopo essere uscito sconfitto in casa contro il Chievo, non vorrebbe chiudere con due ko il suo campionato dei record. L’Ascoli però non può essere indulgente con la voglia degli uomini di Inzaghi di migliorare i loro numeri in classifica con la Serie A già acquisita. Una mancata vittoria sarebbe potenzialmente disastrosa per la squadra di Dionigi, che senza vittoria eviterebbe i play out solo in caso di contemporanea sconfitta del Pescara col Chievo e di mancata vittoria del Cosenza contro la Juve Stabia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Benevento non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BENEVENTO

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Benevento, valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie B allo stadio Cino e Lillo Del Duca. L’Ascoli allenato da Dionigi sarà schierato con un 3-4-2-1 come modulo di partenza e questa formazione titolare:Leali; Gravillon, Brosco, Ranieri; Andreoni, Eramo, Cavion, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Scamacca. Risponderà il Benevento guidato in panchina da Pippo Inzaghi con un 4-3-3 e questa formazione schierata dal primo minuto: Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Improta; Kragl, Moncini, Sau.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Ascoli Benevento. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Benevento (segno 2) varrebbe bn 3,85 volte la posta in palio.



