Diretta Ascoli Benevento/ Streaming video tv: gara secca! (1° turno playoff Serie B)

DIRETTA ASCOLI BENEVENTO: I BIANCONERI HANNO DUE RISULTATI!

Ascoli Benevento è in diretta alle ore 20:30 di venerdì 13 maggio, presso lo stadio Del Duca: si gioca qui il primo turno per i playoff di Serie B 2021-2022. È stata una grande stagione per i marchigiani che, avessero raccolto qualche punto in più, avrebbero addirittura potuto correre per la promozione diretta; intanto con il roboante 4-1 alla Ternana è stato centrato un obiettivo non secondario, ovvero quello di avere il fattore campo per questo primo turno che si disputa in gara secca, prevede gli eventuali supplementari ma in caso di parità anche al 120’ qualificherebbe l’Ascoli.

È così anche perché il Benevento, in corsa per la Serie A immediata fino a poche settimane fa, si è suicidato nelle ultime giornate: in particolare una settimana fa i sanniti hanno perso in casa contro la Spal assolutamente tranquilla, e così non potranno avere il conforto del doppio risultato rischiando che la loro stagione si esaurisca con largo anticipo rispetto alle ambizioni. Non ci resta ora che scoprire quello che succederà nella diretta di Ascoli Benevento; mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ASCOLI BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Benevento sarà affidata a Sky Sport Calcio: il canale è disponibile al numero 202 del decoder, e di conseguenza – come è stato per tutto il campionato di Serie B – sarà una visione riservata agli abbonati della televisione satellitare. Sarà disponibile anche il servizio della diretta Ascoli Benevento in streaming video, attivando l’applicazione Sky Go senza costi aggiuntivi; la mobilità riguarda anche la piattaforma DAZN, altro distributore per la stagione del torneo cadetto e che fornirà ai suoi abbonati le immagini del primo turno playoff, potendo utilizzare dispositivi compatibili o una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BENEVENTO

Tegola per Andrea Sottil, che nella diretta Ascoli Benevento perde D’Orazio; Falasco dovrebbe dunque fare il terzino sinistro, dalla squalifica rientra invece Salvi che andrà sull’altro versante con Bellusci e Quaranta difensori centrali a protezione di Leali. In mezzo al campo sperano nelle maglie Eramo e Caligara, ma i favoriti per giocare restano comunque Dario Saric e Collocolo che agiranno sulle mezzali, con Marcel Buchel che si occuperà invece della cabina di regia; Maistro sarà il trequartista, verso la conferma lo scatenato Tsadjout (tripletta alla Ternana) con Dionisi che ovviamente sarà il suo sparring partner offensivo.

Nel Benevento finalmente è tornato al gol Lapadula: Fabio Caserta pensa ancora a lui come prima punta nel tridente, sugli esterni invece se la giocano sicuramente Improta e Brignola ma probabilmente Roberto Insigne sarà comunque titolare, dunque rischia il posto Andrés Tello. Nel cerchio del campo ecco Acampora che si piazzerà come perno centrale, Mattia Viviani e Petriccione potrebbero essere ancora titolari (ma occhio alla candidatura di Calò e soprattutto Ionita, in gara secca la sua esperienza potrebbe servire) mentre in difesa Federico Barba e Vogliacco proteggeranno Paleari, con Elia e Foulon ad agire sugli esterni.

QUOTE E PRONOSTICO

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa dicono i bookmaker per il pronostico sulla diretta Ascoli Benevento? Le quote fornite dall'agenzia Snai indicano in quella marchigiana la squadra favorita: il segno 1 per la sua vittoria vi farebbe guadagnare 2,65 volte l'importo investito, per contro il segno 2 che regola l'ipotesi dell'affermazione del Benevento porta in dote una vincita che corrisponde a 2,70 volte quanto messo sul piatto (dunque, c'è comunque enorme equilibrio). Il segno X, sul quale puntare per l'eventualità del pareggio, ha un valore che equivale a 3,25 volte la vostra giocata.











