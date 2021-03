Diretta/ Ascoli Bologna (Primavera) streaming video tv: felsinei per rimontare

DIRETTA ASCOLI BOLOGNA: OSPITI IN CERCA DEI 3 PUNTI!

Ascoli Bologna, in diretta sabato 6 marzo 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Picchio Village, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Felsinei chiamati a rimontare in casa di un Ascoli che ha finora ottenuto un solo punto in 12 partite di campionato disputate. I bianconeri nell’ultima sfida disputata in casa del Milan hanno perso 2-1 combattendo, ma la classifica vede i marchigiani ormai quasi rassegnati alla retrocessione. Il Bologna resta invece a +3 dalla zona play out e a -2 dalla zona play out, con i rossoblu che hanno pareggiato in casa contro il Torino dopo il ko interno contro il Sassuolo. Manca il salto di qualità a una squadra che aveva iniziato in maniera molto convincente in campionato, ma che forse ha pagato la lunga sosta senza riuscire a ritrovare il ritmo per riuscire a piazzarsi con costanza tra le prime in classifica. Di fatto il Bologna non vince dal 9 febbraio scorso, dal 3-0 rifilato al Milan in casa, poi solo 2 pareggi e 2 sconfitte, mentre l’Ascoli al momento è reduce da 4 sconfitte consecutive.

DIRETTA ASCOLI BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Bologna Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Bologna Primavera presso il Centro Sportivo Picchio Village. I padroni di casa allenati da Simone Seccardini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Bolletta, Pulsoni, Gurini, Ceccarelli, Markovic, Alagna, Colistra, Lisi, Olivieri, D’Agostino, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Ciocci; Zallu, Michelotti, Palomba, Cusumano; Conti Jr, Korfalidis; Desogus, Delpupo, Tramoni; Contini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Ascoli e Bologna Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 5.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.85 volte la posta scommessa.



