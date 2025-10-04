Diretta Ascoli Bra, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Del Duca per l'ottava giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA ASCOLI BRA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Ascoli Bra, una delle partite più interessanti sotto questo punto di vista della stagione perché sono due squadre con dei trend molto differenti l’una dell’altra. Perciò diamo un’occhiata a quelle che sono i dati sul pre partita e cerchiamo di capire cosa andremo a vedere da qui in avanti. L’Ascoli parte da numeri solidi: possesso medio al 52%, precisione nei passaggi all’81%, con 13 tiri a gara e un xG di 1.25. Difensivamente concede 10 conclusioni, ma sa reggere bene sulle palle alte.

Il Bra, invece, ha valori più contenuti: possesso al 47%, precisione al 76% e un xG di 0.95, con 9 tiri a partita (3 nello specchio). In difesa soffre molto: 12 conclusioni concesse e 3.2 gialli in media. La partita si presenta come un duello tra la struttura più tecnica e organizzata dell’Ascoli e la voglia di sorprendere dei piemontesi. Adesso via al commento live della diretta di Ascoli Bra, il fischio di inizio sta per cominciare. Si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ASCOLI BRA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Ascoli Bra verrà trasmessa in televisione sul canale Sky Sport 252. E’ infatti Sky a mandare in onda questa partita di Serie C rendendola disponibile per i suoi abbonati. La gara sarà visibile pure in streaming se si sceglierà di utilizzare invece l’applicazione di Sky Go.

OSPITI TERZ’ULTIMI IN CLASSIFICA

Inizierà alle ore 14:30 di sabato 4 ottobre 2025 la diretta Ascoli Bra. Presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca i marchigiani si augurano di poter scavalcare il Ravenna ed il Rimini in caso di vittoria così da aggiudicarsi la vetta solitaria del girone B della Serie C dopo l’ottava giornata valida per la stagione 2025/2026 attualmente in corso.

I bianconeri hanno finora raggiunto il terzo posto in classifica piazzandosi ad una sola lunghezza dalle due compagini appena citate e distanziandosi di cinque lunghezze dal Gubbio grazie ai diciassette punti sin qui ottenuti. Gli uomini di mister Tomei rimangono inoltre imbattuti in questa annata, contando pure la Coppa Italia Serie C.

L’Ascoli mira dunque ad aggiudicarsi il primato proseguendo la striscia di risultati utili positivi così da arrivare a toccare le dieci gare senza sconfitte. Ben diversa è invece la situazione del Bra, adesso a quota cinque come la Torres e dunque in diciottesima posizione nonostante sia tornato a vincere proprio nello scorso turno.

I piemontesi sono infatti reduci dal successo per 2 a 1 maturato in rimonta contro il Guidonia grazie alla doppietta firmata da Sinani nel giro di quattro minuti ed in pieno recupero. I giallorossi sperano di evitare un altro KO in modo tale da avanzare in graduatoria e lasciare al più presto possibile la zona retrocessione.

ASCOLI BRA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Ascoli Bra: 4-2-3-1 con Vitale da estremo difensore, Alagna, Curado, Nicoletti e Pagliai nelle retrovie, Damiani e Ndoj a centrocampo, Silipo, Rizzo Pinna e D’Uffizi a svariare alle spalle della punta Chakir nelle scelte di mister Tomei per i padroni di casa. Il 3-5-2 dovrebbe essere invece scelto come modulo da impiegare dall’inizio da parte di mister Fabio Nisticò per gli ospiti con Franzini in porta, De Santis, Chiesa e Sganzerla in difesa, Cucciniello, Brambilla, La Marca, Pautassi e Minaj nel mezzo, Sinani e Baldini in attacco.

PRONOSTICO ASCOLI BRA, LE QUOTE

La situazione di classifica sembra incidere parecchio sulle quote dei bookmakers in relazione all’esito finale della diretta Ascoli Bra. L’agenzia di scommesse sportive Snai indica il segno 1 e quindi la vittoria dei padroni di casa ad appena 1.30, individuandola come il risultato più probabile. Anche il pareggio è un’opzione difficile perchè si concretizzi col segno x posto a 4.40 ed infine il successo degli ospiti è l’eventualità meno plausibile con il 2 pagato appunto a 8.75.