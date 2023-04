DIRETTA/ Ascoli Brescia (risultato finale 4-3): Marsura cala il poker

DIRETTA ASCOLI BRESCIA (RISULTATO 4-3): MARSURA CALA IL POKER

Inizia la ripresa tra Ascoli e Brescia. Forte! La ribalta il Brescia! Collocolo in mezzo, Forte calcia con il sinistro e non lascia scampo ad Andrenacci. Rigore a favore del Brescia! Il VAR segnala il fallo di mano di Simic! Simic si prende il secondo giallo e viene espulso! Aye! Pari del Brescia che ha anche l’uomo in più! Listkowski di testa la piazza all’incrocio, vola Leali e salva. Aye da due passi la spedisce alta! Brescia che continua ad attaccare. Ascoli che protesta per un fallo di mano in area, direttore di gara al VAR. Rigore a favore dell’Ascoli! Calcia Caligara che sigla il nuovo vantaggio dell’Ascoli! Marsura! Contropiede Ascoli che chiude definitivamente la gara! Collocolo per il compagno di squadra che tutto solo mette in rete. Bisoli! Brescia che sigla e non si arrende anche se manca davvero pochissimo. Il capitano sigla e il direttore di gara fischia la fine del match! (agg. Umberto Tessier)

LA RIPRENDE MENDES!

Mendes ci prova in rovesciata dal limite, Andrenacci blocca. Mendes! La riprende l’Ascoli! Falasco in mezzo, Forte e Dionisi non allontanano la minaccia, con il piatto Mendes buca Andrenacci. Ascoli che attacca per il vantaggio, Brescia sulla difensiva. Termina la prima frazione di gioco in parità. (agg. Umberto Tessier)

ASCOLI BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA SBLOCCA LISTKOWSKI!

Inizia il match tra Ascoli e Brescia. Galazzi ci prova con il sinistro, palla fuori. Primi venti minuti senza grosse emozioni, stenta a decollare il match. Listowski! La sblocca il Brescia! Botteghin sbaglia in fase d’impostazione, Galazzi serve il compagno di squadra che controlla la sfera e supera Leali. La sfida si è accesa all’improvviso dopo una fase di gioco soporifera, Brescia che continua ad attaccare. Forte ci prova in acrobazia, sfera che termina davvero fuori di poco, segnali importanti dell’Ascoli. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA

Le statistiche verso la diretta di Ascoli Brescia ci possono dare un aiuto nel capire meglio che partita sarà tra bianconeri e lombardi. I padroni di casa, numeri alla mano, preferisco giocare in trasferta con otto punti in più conquistati lontani dalle mura amiche. Andamento controtendenza che si spiega specchiandosi con le statistiche riguardo ai gol fatti con 18 fatti in trasferta e 12 in casa.

La squadra biancoblu invece, all’ultimo posto in classifica, si appiglia spesso al fattore casa per cercare di salvare la stagione con 17 punti in casa e 11 in trasferta. Lontano da casa sono arrivati anche più gol subiti (24 a 20) e meno gol fatti (13 a 10) rispetto alle statistiche prese in considerazione sul fattore casa. Sostanziale equilibrio nei dati relativi al primo e secondo tempo, a dimostrazione di come la grande differenza stia maggiormente sul discorso casa/trasferta. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TESTA A TESTA

In attesa della diretta Ascoli Brescia andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Del Duca” di Ascoli. Fino ad oggi le due compagini si sono scontrate in undici occasioni: bilancio al momento nettamente favorevole ai bianconeri, vittoriosi cinque volte contro le due affermazioni delle Rondinelle, quattro gli incontri finiti in parità. La prima sfida risale al 26 febbraio 2008 e racconta della vittoria ospite di misura (0-1) nel match valevole per il campionato di Serie B.

La prima affermazione dell’Ascoli, invece, è datata 14 febbraio 2009, 1-0 nella sfida utile per la venticinquesima giornata del torneo cadetto. Il primo pareggio, infine, è quello del 26 settembre 2015, partita di Serie B terminata senza reti. Ultimo match in ordine di tempo è quello del 25 settembre 2021, 3-2 in favore del Brescia grazie alle reti di Cistana, Chancellor e Pajac su rigore dopo il doppio vantaggio bianconero firmato da Dionisi e Felicioli. (Giulio Halasz)

PUNTI SALVEZZA!

Ascoli Brescia, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadra a caccia di riscatto e invischiate nella lotta per la salvezza: punti pesantissimi quelli in palio questo pomeriggio.

L’Ascoli è tredicesimo in classifica con 36 punti, a +3 sulla zona playout. I bianconeri hanno raccolto sin qui nove vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte. Tre ko di fila per i marchigiani, l’ultima per 0-1 contro il Venezia. Il Brescia, invece, condivide l’ultimo posto con la Spal a quota 28 punti, frutto di sei vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 0-3 contro il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BRESCIA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Ascoli e Brescia, andiamo a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dai marchigiani, schierati con il 4-3-1-2: Leali, Donati, Botteghin, Simic, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Forte, Gondo. Passiamo adesso alle Rondinelle, in campo con il consueto 4-3-2-1: Andrenacci, Jallow, Papetti, Adorni, Huard, Bisoli, Van de Looi, Ndoj, Rodriguez, Galazzi, Aye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ascoli Brescia vedono favorita la formazione di casa. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria dell’Ascoli è a 2,10, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Brescia è a 3,60. L’Under 2,5 è a 1,53 con l’Over 2,5 a 2,35. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 2,00 e 1,72.











