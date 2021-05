Diretta Ascoli Cagliari Primavera/ Streaming video tv: ospiti favoriti

DIRETTA ASCOLI CAGLIARI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA, FANALINO DI CODA…

Ascoli Cagliari Primavera, in diretta alle ore 12.30 di oggi, sabato 15 maggio 2021, si gioca per la ventitreesima giornata del campionato Primavera 1 edizione 2020-2021. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire quello che ragionevolmente ci potremmo attendere oggi nella diretta di Ascoli Cagliari Primavera: i marchigiani infatti sono il triste fanalino di coda con appena 5 punti, il Cagliari invece ne ha 25 e di conseguenza è nettamente favorito per una vittoria che potrebbe rendere più rosee le prospettive per il finale di campionato dei rossoblù sardi.

Settimana scorsa per l’Ascoli è andata anche peggio del solito, infatti i giovani bianconeri hanno perso addirittura 6-1 sul campo della Sampdoria, d’altronde non è stato un buon turno nemmeno per il Cagliari, che aveva perso in casa contro l’Atalanta e di conseguenza non vorrà fare un altro passo falso. Andrà dunque tutto come la classifica lascia presagire oppure la diretta di Ascoli Cagliari Primavera potrà riservarci emozioni?

DIRETTA ASCOLI CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Cagliari Primavera sarà come di consueto trasmessa da Sportitalia, casa del campionato Primavera 1, per l’esattezza sul canale SI SoloCalcio, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile a tutti tramite la app di Sportitalia oppure il sito Internet www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CAGLIARI PRIMAVERA

Scopriamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Ascoli Cagliari Primavera. I padroni di casa marchigiani potrebbero schierarsi con un modulo 4-3-1-2: Bolletta in porta; retroguardia a quattro formata da Lisi, Markovic, Alagna e Pulsoni; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe vedere in campo Marucci, Ceccarelli e Colistra; infine nel reparto offensivo ecco il trequartista Olivieri alle spalle dei due attaccanti, Intinacelli e D’Agostino. Quanto agli ospiti del Cagliari, disegniamo per loro il 4-2-3-1 con Ciocci in porta; davanti a lui la retroguardia con Boccia, Iovu, Cusumano e Michelotti; in mediana la coppia formata da Conti e Kouda; sulla trequarti ecco invece Masala, Delpupo e Tramoni, in appoggio alla prima punta sarda Luvumbo.

