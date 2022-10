Diretta/ Ascoli Cagliari streaming video: super monday night (Serie B)

DIRETTA ASCOLI CAGLIARI: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Ascoli Cagliari, in diretta lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 20.30 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, sarà una sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Due squadre a caccia di continuità e di punti importanti per centrare i rispettivi obiettivi.

L’Ascoli ha raccolto 12 punti nelle prime nove giornate, frutto di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. La compagine marchigiana nell’ultimo turno ha vinto 0-2 sul campo del Bari. Il Cagliari, invece, è a quota 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte. I sardi nell’ultimo turno hanno superato 2-1 il Brescia.

ASCOLI CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Cagliari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Cagliari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CAGLIARI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Ascoli Cagliari, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione marchigiana, schierata da Bucchi con il consueto 3-5-2: Guarna, Simic, Botteghin, Quaranta, Donati, Collocolo, Giovane, Eramo, Falasco, Dionisi, Bidaoui. Passiamo adesso al Cagliari, schierato da Liverani con il classico 4-3-3: Radunovic, Di Pardo, Goldaniga, Altare, Carboni, Nandez, Makoumbou, Deiola, Falco, Luvumbo, Mancosu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Ascoli Cagliari. Secondo gli analisti di Eurobet, è leggermente favorita la compagine ospite: la vittoria dell’Ascoli è a 2,90, il pareggio è quotato 3,00, mentre la vittoria del Cagliari è a 2,60. Secondo gli esperti sarà una gara piuttosto equilibrata: Over 2,5 a 2,10 e Under 2,5 a 1,65. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.

