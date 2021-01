Diretta/ Ascoli Chievo (Serie A) streaming video e tv: punti che pesano al “Del Duca”

DIRETTA ASCOLI CHIEVO: SFIDA DURA PER I VENETI

Ascoli Chievo, in diretta sabato 23 gennaio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Punti che pesano al “Del Duca” nelle rispettive classifiche: pareggiando nel recupero in casa del Vicenza il Chievo ha allungato a 8 la sua serie di risultati utili consecutivi, serie composta da 3 vittorie e 5 pareggi. Sufficiente agli scaligeri per proporsi di nuovo in zona play off, occupando al momento il settimo posto in classifica, ma non per avvicinare le prime due posizioni. L’Ascoli resta da solo all’ultimo posto in classifica, pur restando in ripresa dall’arrivo di Sottil in panchina. Dopo un momento positivo, è arrivata però sabato scorso una sconfitta in casa del forte Cittadella: una frenata che ha lasciato i marchigiani all’ultimo posto in classifica, pur a -3 dalla zona play out e a sole 4 lunghezze dalla salvezza diretta, in una classifica del torneo cadetto che resta ancora corta e compressa in coda.

DIRETTA ASCOLI CHIEVO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Ascoli Chievo sui canali della nostra televisione: l’appuntamento per questa partita, che vale per tutte le gare del campionato di Serie B, è con la piattaforma DAZN che dunque trasmetterà il match in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CHIEVO

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Chievo allo stadio Cino e Lillo Del Duca. I padroni di casa allenati da Stefano Sottil scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Leali; Kragl, Quaranta, Brosco, Pucino; Saric, Buchel, Gebo; Eramo; Bajic; Tupta. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alfredo Aglietti con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Semper; Renzetti, Leverbe, Rigione, Mogos; Viviani, Palmiero; Garritano, Giaccherini, Ciciretti; Djordjevic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Ascoli Chievo: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 4.75 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 1.85 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.20 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

