Diretta Ascoli Chievo/ Streaming video DAZN: Stellone per la prima vittoria (Serie B)

Ascoli Chievo sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista, ed è in programma alle ore 18:50 di mercoledì 4 marzo: si tratta di uno dei due posticipi nella 27^ giornata della Serie B 2019-2020. Il campionato cadetto si è disputato regolarmente nonostante l’emergenza Coronavirus; al Del Duca va dunque in scena una partita del turno infrasettimanale e sarà importante valutare anche quale sia la condizione delle due squadre. Roberto Stellone deve recuperare una sfida – quella sì rinviata per il Covid-19, ma è stata l’unica – ma intanto va ancora a caccia della prima vittoria da quando allena i marchigiani: nell’ultimo turno la sua squadra è stata battuta a Pescara e sta lentamente scivolando verso le ultime posizioni della classifica, al momento coinvolta nel playout. Se vuole giocare i playoff, il Chievo deve aumentare il passo: i veneti mancano di continuità e sabato scorso sono caduti in casa contro il Livorno, fanalino di coda del torneo. Un’occasione mancata da parte di un club che partiva con propositi di promozione diretta e ora deve rivedere i suoi piani. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Ascoli Chievo; aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare in che modo i due allenatori schiereranno i loro giocatori sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Chievo non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti appannaggio della piattaforma DAZN, che potrete dunque attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone naturalmente dopo aver sottoscritto un abbonamento. In alternativa alla tradizionale diretta streaming video si potrà anche seguire la partita su una smart tv con connessione a internet, grazie alla quale si potrà installare direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CHIEVO

Gravillon deve saltare Ascoli Chievo per squalifica: al centro della difesa il ballottaggio è tra Ferigra e Valentini, sicuro del posto invece Brosco che giocherà davanti a Leali, con Pucino (o Andreoni) e Padoin (o Sernicola) come terzini. La coppia formata da Petrucci e Eramo è insidiata da Brlek per il settore nevralgico del campo; Leonardo Morosini giocherà titolare per il suo grande impatto sulla squadra marchigiana, lui a destra con Cavion o Covic sull’altro versante mentre Scamacca e Trotta sono ancora favoriti per coprire il settore offensivo. Nel Chievo possono tornare titolare Salvatore Esposito al centro del campo (per Obi, che però potrebbe agire sulla mezzala sostituendo Garritano o Segre) e Vaisanen, che con Leverbe e Bostjan Cesar si gioca una maglia al centro della difesa a protezione di Semper; Dickmann è tornato e dunque potrebbe essere titolare a destra, terzino sinistro sarà Renzetti mentre nel reparto avanzato Giaccherini dovrebbe nuovamente supportare Meggiorini e Filip Djordjevic, ma come sempre attenzione a Vignato e Grubac.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Ascoli Chievo abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: regna l’equilibrio nella previsione di quanto potrebbe succedere al Del Duca, infatti il segno 1 per la vittoria marchigiana e il segno 2 che identifica il successo veneto sono molto vicini, con valori rispettivamente a 2,70 e 2,80 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità più redditizia è quella per il pareggio: scommettendo sul segno X andreste a guadagnare 2,95 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



