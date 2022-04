Diretta/ Ascoli Cittadella streaming video tv: bianconeri per i play-off (Serie B)

DIRETTA ASCOLI CITTADELLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La partita Ascoli Cittadella, valida per la trentaseiesima giornata di Serie B, verrà disputata in diretta dallo Stadio Cino e Lillo Del Duca lunedì 25 aprile a partire dalle ore 12.30. Il lunch match inaugurerà questo avvincente turno del finale di stagione. I padroni di casa hanno ancora tanto da giocarsi, dato che si trovano al settimo posto della classifica, in zona play-off, e non intendono perdere terreno: l’obiettivo è quello di approdare alla fase successiva del campionato. Gli ospiti, al contrario, salvo sorprese, hanno ormai poco da chiedere a questa annata: sono all’undicesimo piazzamento a -7 dalla zona play-off.

I due piazzamenti in classifica rispecchiano l’andamento delle squadre nel corso della stagione. I bianconeri sono reduci da due vittorie contro Reggina e Parma. I granata, invece, nello scorso turno sono stati sconfitti dall’Alessandria e sono reduci da un periodo profondamente altalenante, che ha fatto sì che venissero sbalzati dai piani alti della graduatoria. Cercheranno di rifarsi o continueranno a lasciare punti per strada?

DIRETTA ASCOLI CITTADELLA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Ascoli Cittadella in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CITTADELLA

Le probabili formazioni di Ascoli Cittadella non risentono di particolari assenze. I padroni di casa dovranno fare a meno soltanto dello squalificato Buchel. Per il resto il tecnico Andrea Sottil dovrebbe schierare gli stessi undici titolari delle precedenti gare, dato l’esito favorevole. Questo il suo possibile 4-3-1-2: Leali; Falasco, Bellusci, Botteghin, Salvi; Caligava, Collocolo, Saric; Ricci; Bidaoui, Dionisi. Non ci sono forfait invece in casa degli ospiti. Il tecnico Edoardo Gorini dovrebbe schierare i suoi a specchio. Questo il plausibile 4-3-1-2: Kastrati; Donnarumma, Perticone, Del Fabro, Mattioli; Lores, Branca, Vita; Antonucci; Baldini, Beretta.

QUOTE ASCOLI CITTADELLA

Le quote di Ascoli Cittadella, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, confermano i pronostici, dando per favoriti i padroni di casa. La vittoria dei bianconeri, con il segno 1, è proposta infatti a 1,82. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,40. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 4,55.











