Diretta/ Ascoli Como, streaming video tv: Bucchi sfida Longo (Serie B)

DIRETTA ASCOLI COMO: PER GLI OSPITI UNA TRASFERTA OSTICA…

Ascoli Como, in diretta domenica 4 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre ambiziose, reduci da un breve filotto senza vittorie. L’obiettivo è di invertire il trend.

L’Ascoli è nono in classifica con 20 punti in quattordici partite, frutto di cinque vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. I marchigiani nell’ultimo turno hanno ottenuto un 2-2 sul campo del Sudtirol. Il Como, invece, è terzultimo a quota 14 punti, raccolti grazie a tre vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. I lariani nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Bari.

ASCOLI COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI COMO

Bucchi e Longo alle prese con i dubbi della vigilia, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Ascoli Como. Partiamo dalla compagine marchigiana, schierata con il consueto 3-5-2: Guarna, Simic, Botteghin, Quaranta, Adjapong, Ciciretti, Eramo, Caligara, Giordano, Lungoyi, Dionisi. Passiamo adesso ai lariani, confermato il 4-3-3 come modulo: Ghidotti, Vignali, Odenthal, Solini, Cagnano, Iovine, Bellemo, Arrigoni, Parigini, Cerri, Cutrone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire quali sono le quote per le scommesse della diretta Ascoli Como. Secondo i bookmakers, i padroni di casa partono con i favori del pronostico, prendiamo come riferimento Eurobet: la vittoria dell’Ascoli è a 2,05, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo del Como paga 3,70 volte la posta. Si prospetta una gara avara di reti secondo gli esperti: Under 2,5 a 1,70 e Over 2,5 a 2,05. Discorso diverso per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,82 e 1,90.

