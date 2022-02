Diretta Ascoli Como/ Streaming video tv: gara equilibrata al Del Duca (Serie B)

DIRETTA ASCOLI COMO: PARTITA COMBATTUTA!

Ascoli Como, in diretta domenica 13 febbraio alle ore 15:30 dallo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, è valida per la ventiduesima giornata di Serie B. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta casalinga subita contro il Perugia, gara terminata con il punteggio di 0-1. La squadra allenata da Andrea Sottil, nelle ultime cinque partite ha vinto due volte e perso tre, scivolando in nona posizione con 32 punti, fuori dalla zona playoff.

Il Como arriva alla sfida del Del Duca, dopo il buon pareggio contro il Lecce, partita terminata con il risultato di 1-1. La compagine allenata da Giacomo Gattuso non ha ancora vinto nel 2022, infatti nelle ultime tre gare disputate ha totalizzato due punti, con tre pareggi e una sconfitta. I lombardi sono comunque in una posizione tranquilla in classifica, occupando l’undicesima posizione con 27 punti, a 5 lunghezze di distanza dalla zona playoff e 6 da quella playout. La gara di andata, disputata lo scorso settembre, si è conclusa con la vittoria dell’Ascoli con il punteggio di 0-1.

ASCOLI COMO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Ascoli Como sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ASCOLI COMO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Ascoli Como, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore bianconero, Andrea Sottil dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-1-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Ascoli: Leali, Baschirotto, Bellusci, Quaranta, Falasco, Collocolo, Caligara, Eramo, Saric, Tsadjout, Bidaoui.

Giacomo Gattuso, tecnico del Como, dovrebbe optare per il modulo 4-4-2. In attacco dovrebbero esserci Scaglia e Varnier, con La Gumina ad agire da esterno nel centrocampo a quattro. Ecco la probabile formazione titolare dei lombardi in vista della trasferta di Ascoli: Facchin, Arrigoni, Bellemo, Cagnano, Cerri, Gatto, Iovine, La Gumina, Peli, Scaglia, Varnier.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Ascoli Como di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, con il successo dell’Ascoli, abbinato al segno 1, quotato 2.30. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.10. Il successo in trasferta del Como, presentato con il segno 2, ha una quota di 3.25.



