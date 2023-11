DIRETTA/ Ascoli Como video streaming tv: dominio marchigiano nei precedenti (Serie B, 11 novembre 2023)

DIRETTA ASCOLI COMO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Ascoli Como presenta ben 38 partite da analizzare prima del fischio da parte del direttore di gara. L’ago della bilancia pende dalle parti dei bianconeri che hanno ottenuto ben 17 successi su 38. Nelle restanti partite hanno visto in ben 14 occasioni dividere la posta in palio tra le due squadre e soltanto in 7 volte successo intero per il Como. I gol totali realizzati risultano essere 41 per l’Ascoli contro i 32 della formazione in maglia blu. Rimanendo sempre in tema marcatori al primo posto nella classifica gol risulta essere il centrocampista ex Ascoli Steno Gola con 3 reti.

Segue con le stesse marcature il doppio ex Alessandro Scanziani. Ben tre calciatori a quota due gol con Leonardo Mancuso, Giovanni Rossi e Federico Dionisi. La prima sfida giocata tra due formazioni risulta essere quella del 1973 terminata con la vittoria della compagine bianconera con il risultato di 2-0. Non soltanto serie B, le due squadre si sono affrontate anche in massima serie e in Coppa Italia. La prima volta in serie A è stato nel 1975, accontentandosi di un pareggio a reti bianche. L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate è stato il 22 Aprile 2023 con il risultato di 1-1. Ad andare in rete Dionisi e Cerri. (Marco Genduso)

ASCOLI COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Ascoli Como sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Como in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

DUE SCONFITTE DI FILA PER I BIANCONERI

Ascoli Como sarà in diretta dallo stadio “Del Duca” di Ascoli, alle ore 14:00 di sabato 11 novembre: si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024. Situazioni ben diverse tra le due formazioni: i bianconeri marchigiani, infatti, arrivano a questa sfida dopo due sconfitte di fila contro Parma e Bari che consente di stazionare appena fuori dalla zona play-out. I lariani, invece, reduci dal buon pareggio di Pisa occupano la settima piazza, in piena zona play-off.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA ASCOLI COMO

Qualche dubbio nelle probabili formazioni di Ascoli Como. Tra i padroni di casa, infatti, mister William Viali dovrà valutare le condizioni di Bellusci, probabilmente fuori causa. Gli ospiti di Moreno Longo, invece, punteranno sulla difesa a tre composta da Barba, Odenthal e Curto.

ASCOLI COMO: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Ascoli Como possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.05 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 2.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

