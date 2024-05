DIRETTA/ Ascoli Cosenza video streaming tv: un match diventato tradizionale! (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA ASCOLI COSENZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Ascoli Cosenza può essere raccontata anche attraverso i suoi precedenti: al Del Duca va in scena una partita che possiamo considerare tradizionale perché negli ultimi anni ha avuto parecchi incroci, anche nella categoria inferiore. Queste due squadre hanno onorato la Serie B in epoca recente: basti pensare che le ultime dieci sfide coprono un arco temporale inferiore ai cinque anni. A tale proposito possiamo dire che l’Ascoli ne ha vinte cinque, mentre sono tre le affermazioni del Cosenza; nel dicembre 2020 troviamo anche il blitz dei lupi in terra marchigiana, un netto 3-0 maturato con i gol di Jaime Baez, Ettore Gliozzi e Luca Bittante.

Un risultato che, come ovviamente si ricorderà, è stato ripetuto al San Vito per aprire questo campionato di Serie B; l’Ascoli era imbattuto da quattro partite e ne ha aveva vinte due consecutive in terra calabrese, per trovare invece l’ultimo successo in casa dobbiamo tornare a un’altra prima giornata, quella del 2021-2022, quando la sfida al Del Duca era stata risolta dalla rete messa a segno da Soufiane Bidaoui al 36’ minuto di gioco. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ASCOLI COSENZA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta d Ascoli Cosenza non dovrebbe essere un problema essendo che ci sono vari modi per collegarsi: su Sky, tramite l’acquisto del pacchetto Calcio è uno dei modi, in alternativa per i più Smart si potrà fare lo stesso con le medesime modalità su NowTv, con un abbonamento semplice invece sarà possibile seguire la diretta anche su Dazn.

ASCOLI COSENZA: IN PALIO LA SALVEZZA!

Immergiamoci sul rettangolo da gioco della diretta di Ascoli Cosenza, oggi alle ore 15.00 assisteremo a uno scontro cruciale per evitare la retrocessione in questa 36esima giornata di Serie B. Con i risultati dagli altri campi che potrebbero influenzare la classifica, chi perderà questa partita rischia di finire in zona retrocessione e affrontare i playout.

L’Ascoli si trova al 15° posto in classifica e arriva da una vittoria combattuta contro la Ternana per 1-0. I marchigiani cercheranno di capitalizzare su questo successo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. Il Cosenza, al 14° posto, arriva da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali di grande valore con un netto 4-1 contro il Bari. Questa serie positiva ha dato fiducia ai calabresi, che cercheranno di mantenere il loro slancio positivo per assicurarsi la permanenza in Serie B.

ASCOLI COSENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione di Ascoli Cosenza alle probabili formazioni del match, cercando di capire chi sarà l’MVP della giornata. Il brasiliano Botteghin dovrebbe partire dal primo minuto, forte della sua recente prestazione che lo ha visto segnare nella scorsa giornata. La sua presenza in campo potrebbe dare sicurezza alla difesa e favorire l’Ascoli anche in fase offensiva.

Il Cosenza d’altro canto non può fare a meno di Tutino, un falso nueve che si è dimostrato capace di agire sia come vera punta che come creatore di gioco per i suoi compagni. La sua abilità nel segnare e nel creare spazi per gli altri potrebbe mettere in difficoltà la difesa dell’Ascoli.

ASCOLI COSENZA, LE QUOTE

Le quote della diretta di Ascoli Cosenza ci rivelano la favorita per la Sisal: il segno 1 è stato fissato a 2,38 mentre la vittoria calabrese distinta dal segno 2 a 3,2. Il pareggio invece ha una quota di 3,1.











