Diretta Ascoli Cosenza/ Streaming video DAZN: subito una sfida salvezza! (Serie B)

DIRETTA ASCOLI COSENZA: SUBITO SFIDA SALVEZZA?

Ascoli Cosenza è in diretta dallo stadio Del Duca, e si gioca alle ore 20:30 di domenica 22 agosto: nella prima giornata di Serie B 2021-2022 abbiamo subito quella che sulla carta è una delicata sfida salvezza, ufficializzata solo pochi giorni fa. Al momento del sorteggio del calendario il Cosenza non era ammesso in Serie B: retrocesso la scorsa stagione, è stato poi riammesso a causa della mancata iscrizione del Chievo, che ha spalancato le porte ai lupi che, ovviamente, erano la prima della lista e dunque ne hanno approfittato.

In panchina siede Marco Zaffaroni, che proprio per il Chievo aveva firmato salvo svincolarsi dopo poco; gli incroci non sono finiti perché l’Ascoli, l’anno scorso, si è salvato senza passare dai playout grazie ai 9 punti di vantaggio sullo stesso Cosenza, e ha chiaramente confermato Andrea Sottil che, arrivato a dicembre con una situazione disperata, ha centrato brillantemente l’obiettivo. Aspettando ora di vedere quello che succederà nella diretta di Ascoli Cosenza, proviamo a valutare le possibili scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ASCOLI COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Cosenza è su Sky Sport 256: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI COSENZA

Sarà verosimilmente un 4-3-1-2 quello di Sottil per Ascoli Cosenza: in porta Leali sembra favorito su Guarna, al centro della difesa Quaranta cerca posto con uno tra Botteghin e Avionitis, sugli esterni dovrebbero agire Salvi e D’Orazio ma con Baschirotto pronto a giocarsela a destra. Poi un centrocampo di esperienza con Eramo e Marcel Buchel, completato da Collocolo; interessante la presenza di Diego Fabbrini che agirà alle spalle dei due attaccanti, qui il vantaggio è per Bidaoui e il veterano Dionisi. Per Zaffaroni un 3-5-2 che somiglia molto a un 5-3-2: dipenderà chiaramente dalla spinta dei due terzini Corsi e Panico, di sicuro comunque avremo tre centrali (Minelli, Tiritiello e Venturi) a protezione del portiere Saracco, confermato. In mediana può giocare il 2002 Aldo Florenzi, aspettando di completare la rosa; poi spazio a Maresca o Prestianni con Gerbo, davanti Moreo dovrebbe essere titolare al fianco di uno tra Gabriele Gori e Boultam.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha tracciato un pronostico per Ascoli Cosenza e dunque possiamo andare a vedere cosa ci dicano le quote. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte quanto messo sul piatto; il segno X che identifica l’eventualità del pareggio porta in dote una vincita pari a 3,80 volte la posta mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo ospite, ha un valore che ammonta a 5,25 volte l’importo investito con questo bookmaker.



