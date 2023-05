DIRETTA/ Ascoli Cosenza video streaming tv: bianconeri ok nei precedenti

DIRETTA ASCOLI COSENZA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta del match Ascoli Cosenza soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Del Duca” di Ascoli le due compagini si sono scontrate dal 1994 in sette occasioni con un bilancio in favore dei bianconeri, vittoriosi in tre gare contro le due dei calabresi. La prima sfida risale al 23 aprile 1995 e, nell’occasione, le due compagini non andarono oltre il pareggio senza gol.

Il 23 marzo 2003, invece, la prima affermazione dei bianconeri, vittoriosi 3-0 nel ventiduesimo turno del campionato cadetto. Per trovare la prima vittoria dei calabresi, invece, bisogna arrivare al 2 agosto 2015, 1-2 nel match di Coppa Italia grazie alle marcature di La Mantia e Arrighini. Ultima sfida disputata, infine, è quella del 22 agosto 2021 che ha registrato il successo di misura dell’Ascoli grazie alla rete realizzata da Bidaoui. (Giulio Halasz)

ASCOLI COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ascoli Cosenza, in diretta sabato 13 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino E Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie B. Punti pesanti nella rincorsa agli obiettivi di entrambe le squadre. L’ultima sconfitta in casa del Genoa ha comunque lasciato l’Ascoli in lizza per l’ottavo posto e la qualificazione ai play off, marchigiani che al momento galleggiano tra l’ottava e la decima piazza a 46 punti con Pisa e Venezia.

Il Cosenza ha evitato la sconfitta in extremis pareggiando al 90′ contro il Venezia nell’ultimo turno di campionato. Silani al momento quintultimi in zona play out, a -2 dal Cittadella e dalla salvezza diretta e con 3 lunghezze di vantaggio sul Perugia terzultimo e sul pericolo della retrocessione diretta. All’andata Ascoli vincente 1-3 in casa del Cosenza, ultimo precedente nelle Marche tra le due squadre datato 22 agosto 2021, vittoria di misura per 1-0 dell’Ascoli nell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Cosenza match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Roberto Breda schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Adjapong, Bellusci, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Pedro Mendes; Forte, Gondo. Risponderà il Cosenza allenato da William Viali con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Micai; Rispoli, Meroni, Vaisanen, Martino; Marras, Brescianini, Voca, D’Orazio; Zilli, Nasti.

ASCOLI COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

