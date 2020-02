Diretta Ascoli Cremonese/ Streaming video DAZN: rilancio grigiorosso? (Serie B)

Ascoli Cremonese, partita diretta dal signor Minelli, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie B 2019-2020. Nulla hanno potuto i marchigiani nell’ultima sfida contro il lanciatissimo Spezia, una sconfitta 3-1 che ha mantenuto i bianconeri con soli 3 punti di vantaggio sulla zona play out e con 5 lunghezze su una Cremonese che contro il malcapitato Trapani si è finalmente sbloccata a livello offensivo, realizzando una convincente cinquina che ha lasciato la palma di peggior attacco del campionato cadetto allo stesso Trapani, al Venezia e al Livorno ultimo in classifica. La strada verso la salvezza è ancora lunga per i grigiorossi, mentre l’Ascoli deve fare molta attenzione a non farsi risucchiare troppo in basso dopo l’avvicendamento in panchina tra Zanetti e Stellone. Nel match d’andata è stata la Cremonese ad imporsi di misura grazie a una rete di Soddimo, 0-0 nell’ultimo match disputato ad Ascoli tra le due formazioni, datato 30 settembre 2018.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Cremonese si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 209, ovvero DAZN1, con gli abbonati DAZN che avranno anche la possibilità di seguire in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito dazn.it, oppure con l’applicazione DAZN tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con il campionato cadetto tra le esclusive della piattaforma online.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CREMONESE

Le probabili formazioni di Ascoli Cremonese che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. L’Ascoli allenato da Roberto Stellone sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Leali; Andreoni, Gravillon, Brosco, Sernicola; Petrucci, Cavion, Padoin; Ninkovic; Scamacca, Trotta. Risponderà la Cremonese guidata in panchina da Massimo Rastelli disposta con un 4-3-2-1 con questi uomini in campo: Ravaglia; Crescenzi, Terranova, Caracciolo, Migliore; Arini, Valzania, Castagnetti; Gaetano, Parigini; Ciofani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Ascoli e Cremonese. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.30, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.10 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.30. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.75.



