Diretta Ascoli Cremonese/ Streaming video tv: si misurano le ambizioni (Serie B)

DIRETTA ASCOLI CREMONESE: AMBIZIONI A CONFRONTO AL DEL DUCA

Ascoli Cremonese, in diretta sabato 18 dicembre alle ore 14:00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, sarà valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. L’Ascoli è reduce dalla sconfitta subita in casa del Cittadella con il risultato di 2-0. Questo punteggio, ha posto fine alla serie di risultati utili consecutivi che durava da sei giornate. La squadra allenata da Andrea Sottil, abbandona quindi la zona playoff e scivola in nona posizione con 26 punti.

La Cremonese arriva alla sfida del Del Luca, dopo il successo per 3-2 sul Crotone. Per la squadra di Fabio Pecchia, si è trattata della seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime cinque partite giocate, in cui sono arrivati anche un pareggio e una sconfitta. I grigiorossi sono in sesta posizione di classifica, grazie ai 29 punti conquistati. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, risalente allo scorso marzo, la gara si concluse in parità, con il punteggio di 0-0.

ASCOLI CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Ascoli Cremonese di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ASCOLI CREMONESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Ascoli Cremonese, le quali scenderanno in campo per disputare la partita valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. I bianconeri dovrebbero scendere in campo con la formazione consueta. Quindi Andrea Sottil dovrebbe proporre il modulo 4-3-1-2 con i seguenti undici: Leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio, Saric, Buchel, Maistro, Sabiri, Dionisi, Bidaoui.

Per quanto concerne la Cremonsese, Fabio Pecchia è pronto ad affidarsi al suo classico 4-2-3-1, confermando gran parte dei protagonisti delle ultime positive prestazioni. Ecco la probabile formazione titolare della Cremonese, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro l’Ascoli: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi; Fagioli, Castagnetti; Strizzolo, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Ascoli Cremonese di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata, con la vittoria dell’Ascoli, abbinata al segno 1, quotata 2.90. Un eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X è proposto a 3.20. La vittoria della Cremonese, associata al segno 2, ha una quota di 2.45.



