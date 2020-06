Diretta Ascoli Crotone/ Streaming video DAZN: squali per la promozione (Serie B)

Ascoli Crotone, diretta dal signor Sozza e che si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca, ci attende alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 29 giugno 2020, per la trentunesima giornata di Serie B. Un incrocio molto interessante tra lotta per la salvezza e per la promozione. I marchigiani infatti perdendo a Venezia venerdì scorso hanno subito la loro quarta sconfitta consecutiva e sono ora quartultimi, a –4 dalla salvezza diretta e con 2 sole lunghezze di vantaggio sul Cosenza e sul terzultimo posto che costerebbe la retrocessione diretta in Serie C. Il Crotone invece mantiene il secondo posto ma pareggiando in casa di un Perugia ridotto in dieci uomini da metà primo tempo ha perso un’ottima occasione per distanziare le avversarie. Alle spalle della squadra di Stroppa, al secondo posto, è bagarre con lo Spezia a -1, il Cittadella a -2 e il Frosinone a -3, tutto sembra possibile col Crotone che è ripartito con due pareggi dopo il lockdown in impegni che erano apparsi alla portata degli Squali.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CROTONE

Ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni di Ascoli Crotone. L’Ascoli allenato da mister Dionigi sarà schierato con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Leali; Brosco, Gravillon, Ranieri; Andreoni, Eramo, Cavion, Padoin; Morosini, Ninkovic; Scamacca. Risponderà il Crotone allenato da Stroppa che dovrebbe scegliere un 3-5-2 come modulo di partenza: Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Messias, Zanellato, Molina; Simy, Armenteros.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Ascoli Crotone. Il favore del pronostico sembra essere tutto per gli ospiti, dal momento che il segno 1 è quotato a 3.45, mentre poi si passa a quota 3.25 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Crotone (segno 2) varrebbe 2.15 volte la posta in palio. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 offerto a 1.80 e l’under 2.5 proposto a 1.95.



