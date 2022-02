DIRETTA/ Ascoli Crotone video streaming tv: ci sono 10 precedenti al Del Duca

DIRETTA ASCOLI CROTONE: I TESTA A TESTA

Andiamo a leggere i precedenti della diretta di Ascoli Crotone che al Del Duca si è giocata in altre dieci occasioni prima di oggi. I bianconeri hanno vinto in cinque occasioni con due successi degli ospiti e tre pareggi. L’Ascoli non vince contro questo avversario tra le mura amiche dalla sfida di fine dicembre 2018, una partita che terminò 3-2. Fu un grande match con i pitagorici in grado di andarla a vincere in rimonta. Gli ospiti infatti erano in doppio vantaggio al minuto 16 grazie ai gol di Simy e Firenze. Nella ripresa Brosco rimetteva sui binari giusti il match per i bianconeri, riaprendo la gara.

Nel finale Beretta pareggiava e Ganz al minuto 95 la decideva. Lo stesso Ganz era entrato in campo al minuto 75 e aveva preso un giallo facendosi espellere per l’esultanza a gara ormai terminata. I rossoblù non vincono invece sul campo del Del Duca dal 24 ottobre del 2015, una gara decisa da un calcio di rigore trasformato da Ante Budimir al minuto 24. All’andata all’Ezio Scida il match terminò col risultato di 2-2. I padroni di casa passarono in doppio vantaggio grazie a una doppietta di Canestrelli. Dionisi riapriva il match al minuto 26. Dopo una grande partita a inizio ripresa Canestrelli si faceva espellere. Gli ospiti così in dieci contro undici provarono l’assedio finale con pari di Bidaoui al minuto 94.

DIRETTA ASCOLI CROTONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Ascoli Crotone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

ASCOLI CROTONE: SFIDA EQUILIBRATA!

Ascoli Crotone, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 15.35 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Ambizioni marchigiane che restano vive in chiave play off, anche se i bianconeri sono chiamati a rilanciarsi dopo l’ultima sconfitta di Brescia. L’Ascoli resta nono in classifica a -2 dall’ottava posizione e una vittoria contro la penultima della classe potrebbe far tornare il buonumore.

Il Crotone infatti finora avanza a passo da retrocessione, anche dopo l’ultimo rocambolesco 3-3 nel derby contro il Cosenza che ha visto gli squali strappare il pari al 92′. Ma la vittoria del Vicenza contro il Pordenone rischia di far scivolare ancor più indietro i calabresi in caso di nuovo passo falso. Nel match d’andata 2-2 tra Crotone e Ascoli allo stadio Scida, pari per 1-1 nell’ultimo precedente tra le due squadre allo stadio Del Duca.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Crotone, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Ricci, Buchel, Saric; Maistro; Tsadjout, Bidaoui. Risponderà il Venezia allenato da Francesco Modesto con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Saro; Calapai, Golemic, Nedelcearu, Sala; Marras, Estevez, Awua, Kargbo; Maric, Mulattieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.

