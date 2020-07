Diretta Ascoli Empoli/ Streaming video DAZN: piceni vicini alla salvezza (Serie B)

Ascoli Empoli, diretta dall’arbitro Ros, lunedì 13 luglio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una delle sfide in programma nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Le due formazioni arrivano all’appuntamento galvanizzate dai rispettivi risultati del venerdì. 7 punti nelle ultime 3 partite disputate dall’Ascoli che dopo il 3-2 rifilato alla Salernitana crede più che mai alla salvezza, anche se i marchigiani sono ancora in zona play out, distanziati però di una sola lunghezza dal Venezia sestultimo. L’Empoli ha cambiato definitivamente passo da quanto Pasquale Marino è arrivato sulla panchina degli azzurri e con l’ultimo 2-0 al Frosinone, grazie a una doppietta messa a segno da Amato Ciciretti, si è guadagnato il settimo posto in classifica. Considerando la qualità tecnica dei toscani, raggiungere i play off potrebbe rendere l’Empoli la vera mina vagante della post season: sarebbe clamoroso centrare l’immediato ritorno in Serie A dopo una stagione in cui nel girone d’andata gli azzurri sono stati pericolosamente vicini alla zona retrocessione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Empoli non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI EMPOLI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nel match tra Ascoli ed Empoli, in programma lunedì 13 luglio 2020 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. I marchigiani padroni di casa, guidati in panchina da mister Dionigi, dovrebbero scegliere un 3-4-2-1 come modulo di partenza e questo undici titolare schierato in campo: Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Petrucci, Cavion, Sernicola; Morosini, Ninkovic; Scamacca. L’Empoli allenato da Pasquale Marino dovrebbe rispondere schierato dal 1′ con un 4-3-3: Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Sierralta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, Mancuso, Ciciretti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Ascoli Empoli. C’è equilibrio dal momento che il segno 1 è quotato a 2,90, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna dell’Empoli (segno 2) varrebbe 2,60 volte la posta in palio.



