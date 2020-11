DIRETTA/ Ascoli Entella (Serie B) streaming video DAZN: punti pesanti in ballo

DIRETTA ASCOLI ENTELLA: SFIDA COMPLICATA!

Ascoli Entella, domenica 22 novembre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. Ci sono già punti pesanti in ballo visto che entrambe le formazioni si trovano a fondo classifica, con soli 4 punti conquistati. Prima della sosta entrambe le squadre sono incappate in due sconfitte consecutive: l’Ascoli ha perso di misura sia in casa della Salernitana sia tra le mura amiche contro il Pordenone, nell’ultimo impegno disputato lo scorso 31 ottobre. Dall’altra parte, l’Entella è caduta due volte in casa, subendo una goleada contro il Lecce e poi perdendo nel recupero di sabato scorso, 0-2 contro il Venezia. Marchigiani e liguri sono in un gruppo di squadre a 4 punti, solo la Cremonese finora ha fatto peggio con 3, un nuovo passo falso potrebbe complicare non poco il cammino in campionato che pure è iniziato solamente da poche giornate.

DIRETTA ASCOLI ENTELLA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Entella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI ENTELLA

Le probabili formazioni di Ascoli Entella, sfida che andrà in scena presso lo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Valerio Bertotto con un 4-3-3: Leali; Corbo, Brosco, Quaranta, Pucino, Cavion, Buchel, Ninkovic, Kragl, Tupta. Gli ospiti guidati in panchina da Bruno Tedino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Russo, Coppolaro, Chiosa, Poli, De Col, Settembrini, Paolucci, Toscano, Cardoselli, Morosini, Brunori.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Ascoli ed Entella queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.30, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.40.



