DIRETTA/ Ascoli Frosinone video streaming DAZN: al Del Duca l’arbitro è Riccardo Ros

DIRETTA ASCOLI FROSINONE: ARBITRA ROS

Il posticipo di prima serata Ascoli Frosinone sarà una partita di Serie B diretta dall’arbitro Riccardo Ros della sezione Aia di Pordenone, il quale allo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana sarà affiancato dai due guardalinee Alessio Tolfo della sezione di Pordenone e Giuseppe Macaddino della sezione di Pesaro, mentre il quarto uomo che completerà la squadra arbitrale designata per Ascoli Frosinone sarà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Spendiamo adesso qualche parola in più sul primo arbitro, ricordando che il signor Riccardo Ros è nato a San Vito al Tagliamento il 14 novembre 1985 e che in questa stagione 2020-2021, oltre a una partita di Serie A e una di Coppa Italia, il fischietto friulano ha già arbitrato sei incontri del campionato di Serie B, nelle quali Ros ha un bilancio disciplinare caratterizzato da 30 cartellini gialli ma una sola espulsione (per somma di ammonizioni). Spiccano allora di più i tre calci di rigore già assegnati, uno ogni due partite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ASCOLI FROSINONE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Frosinone non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ASCOLI FROSINONE: CIOCIARI IN CRISI PROLUNGATA

Ascoli Frosinone, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca, in programma martedì 9 febbraio 2021 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. Nesta alle strette sulla panchina dei ciociari dopo l’ultima sconfitta interna col Venezia: al di là delle attenuanti dovute alle assenze il Frosinone sembra in crisi nera e vede ora i play off lontani 3 lunghezze. Un nuovo passo falso ad Ascoli potrebbe costringere i gialloblu addirittura a guardarsi indietro, e questo potrebbe essere fatale alla panchina del tecnico. I marchigiani d’altronde non sono certo disposti a lasciar strada, il colpaccio in casa del Lecce ha confermato il cambio di passo che ormai i bianconeri hanno imposto al loro rendimento da diverse settimane. I bianconeri sono terzultimi ma ora a -2 dalla salvezza diretta, prospettiva già esaltante ricordando che prima di Natale l’Ascoli languiva sul fondo della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FROSINONE

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Frosinone allo stadio Cino e Lillo Del Duca. I padroni di casa allenati da Andrea Sottil scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl; Saric, Danzi, Eramo; Sabiri; Bajic, Dionisi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessandro Nesta con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Bardi; Salvi, Szyminski, Brighenti, Zampano; Carraro, Kastanos, Boloca; Rohden, Tribuzzi; Novakovich.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Ascoli Frosinone: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.90 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.55 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.00 volte l’importo scommesso.

