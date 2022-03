Diretta Ascoli Frosinone/ Streaming video tv: sfida playoff (Serie B)

DIRETTA ASCOLI FROSINONE: PARTITA EQUILIBRATA DA TRIPLA!

Ascoli Frosinone, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana, avrà luogo per la ventottesima giornata del campionato di Serie B oggi pomeriggio, domenica 6 marzo 2022, con fischio d’inizio fissato alle ore 15.30. Uno sguardo alla classifica ci indica subito che la diretta di Ascoli Frosinone sarà uno scontro molto interessante tra due formazioni che condividono il medesimo obiettivo della qualificazione ai playoff, dal momento che l’Ascoli ha 42 punti mentre il Frosinone 44, in un quadro così incerto ogni punto potrebbe fare la differenza.

DIRETTA/ Lecce Ascoli (risultato finale 3-1): doppietta di Coda, giallorossi in vetta

Nel fresco turno infrasettimanale, l’Ascoli ha perso per 3-1 sul campo della capolista Lecce, ma questo rovescio non ridimensiona la stagione dei marchigiani, che possono lottare a pieno titolo per i playoff. Il Frosinone invece ha vinto contro il Cosenza pur senza brillare troppo e questo successo ha sancito fra l’altro il sorpasso proprio sull’Ascoli. Chissà se i marchigiani sapranno replicare immediatamente, magari grazie anche al fattore campo: cosa ci dirà Ascoli Frosinone?

Diretta/ Frosinone Cosenza (risultato finale 1-0): decide Charpentier su rigore

DIRETTA ASCOLI FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Frosinone sarà garantita sui canali di Sky Sport, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare avranno a disposizione una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, che si aggiunge a quella garantita dalle piattaforme DAZN ed Helbiz, per una copertura davvero notevole del campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FROSINONE

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Ascoli Frosinone. Per quanto riguarda i marchigiani di Andrea Sottil, il modulo di riferimento sarà il 4-2-3-1 che ha nel portiere e capitano Leali il perno della retroguardia, così come l’esperienza di Buche a centrocampo; in attacco invece Ricci, autore del gol contro il Lecce entrando dalla panchina, proverà a rimescolare le carte di un reparto offensivo che aveva visto Paganini, Maistro e Bidaoui alle spalle del centravanti Tsadjout.

Diretta/ Ascoli Crotone (risultato finale 2-1): Maistro completa il sorpasso al 90'!

Nel Frosinone di Fabio Grosso invece il modulo di riferimento è il 4-3-3: in difesa possibile conferma per Brighenti, Gatti, Szyminski e Cotali nel reparto a quattro davanti al portiere Minelli. Qualche novità in più è possibile negli altri reparti: mercoledì avevano giocato Boloca, Garritano e Rohden a centrocampo, con Ciano, Charpentier e Cicerelli invece nel tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Ascoli Frosinone in base alle quote offerte da Snai. Pronostico favorevole agli ospiti ma di poco, il segno 2 per il successo del Frosinone è infatti quotato a 2,60 mentre poi si sale a quota 2,80 in caso di vittoria dell’Ascoli (naturalmente segno X) e fino a 3,05 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA