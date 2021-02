Diretta/ Ascoli Genoa (Primavera) streaming video tv: scontro salvezza

DIRETTA ASCOLI GENOA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Ascoli Genoa, in diretta lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Picchio Village, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato Primavera 1. E’ scontro salvezza quello nelle Marche, anche se la situazione del Genoa, al momento un punto sopra la zona play out, non può di certo essere paragonata a quella disperata di un Ascoli che ha raccolto finora solo un punto in 10 partite disputate nel campionato Primavera. Dopo aver mosso finalmente la classifica grazie al pari interno contro il Sassuolo, i marchigiani sono andati incontro ad altre 2 sconfitte consecutive, subite contro Torino ed Empoli, entrambe in trasferta.

Le squadre più vicine, Cagliari e Lazio, sono al momento lontane 9 lunghezze per i bianconeri e la salvezza sembra una chimera, mentre dall’altra parte il Genoa dopo l’importantissimo blitz di Cagliari è tornato a perdere, subendo una sconfitta interna di misura contro il Torino che ha impedito ai Grifoni un colpo di reni che avrebbe garantito una classifica ben più tranquilla.

DIRETTA ASCOLI GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Genoa Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Genoa presso il Centro Sportivo Picchio Village. I padroni di casa allenati da Simone Seccardini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Radano; Gurini, Alagna, Olivieri, Luciani; Pulsoni, Colistra, Franzolini; Pozzessere, Lisi, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luca Chiappino con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Agostino; Gjini, Piccardo, Dumbravanu; Boli, Eyango, Turchet, Cenci, Boci; Della Pietra, Cleonise.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Ascoli Genoa Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.15 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.20 volte l’importo scommesso.



