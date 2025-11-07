Le informazioni della diretta Ascoli Gubbio, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA ASCOLI GUBBIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca pochissimo al fischio di inizio della diretta di Ascoli Gubbio, perciò cerchiamo insieme di capire chi riuscirà a portare a casa i tre punti in questa sfida dall’alto sapore di spettacolo e anche di gol. L’Ascoli si conferma tra le squadre più ordinate del campionato: 56% di possesso medio, 1,6 xG, 1,2 xA, e una difesa tra le più affidabili del girone (0,8 xGA, 3,4 tiri nello specchio concessi). Il 62% delle azioni offensive nasce da costruzioni centrali, con un baricentro medio a 44 metri.

Il Gubbio risponde con più verticalità e ritmo: 49% di possesso, 1,7 xG, e una media di 13,1 recuperi palla offensivi a gara. Il 39% dei gol arriva da transizioni brevi, segno di una squadra che vive di strappi. Sul piano atletico, equilibrio (10,7 km percorsi medi per giocatore), ma più duelli vinti dagli umbri (55% contro 51%). Ascoli più disciplinato (2,0 ammonizioni), Gubbio più aggressivo (3,1 gialli). Numeri che dovrebbero farci divertire, sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento con il commento live della diretta di Ascoli Gubbio si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Ascoli Gubbio streaming video, come vedere la partita

L’inizio della diretta Ascoli Gubbio è previsto per le 20.30 e come ogni altra sfida della competizione, anche questa potrà essere seguita in contemporanea grazie ai servizi di Sky Sport, gli abbonati quindi potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport così come in streaming sulle piattaforme di SkyGo e NowTv, scaricabili gratuitamente su ogni tipo di dispositivo.

Bianconeri cercano il rilancio

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca avrà luogo la diretta Ascoli Gubbio valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C, la sfida metterà di fronte due formazioni che occupano i primi piani della competizione e che sognano di riuscire a conquistarsi un posto nei playoff e magari a vincerli, i bianconeri arrivano da una stagione difficile conclusa a ridosso della zona retrocessione ma ora sono riusciti a guadagnarsi un posto sul podio, in particolare al terzo posto che potrebbe valere saltare i primi turni ad eliminazione diretta, si presentano però dopo una sconfitta 1-0 in casa del Ravenna.

Per i rossoblù invece la situazione di classifica è meno positiva anche se comunque più che accettabile per quelli che sono gli obiettivi della dirigenza, dopo il pareggio 3-3 contro la Ternana infatti la posizione è l’ottava anche se i punti di distacco con le posizioni più alte dei playoff non sono molti di più rispetto ai loro diciassette, e cercheranno quindi di raggiungerli.

Diretta Ascoli Gubbio, probabile ventidue in campo

Le scelte che i due allenatori dovrebbero prendere nella diretta Ascoli Gubbio dovrebbero prevedere alcuni cambi per quanto riguarda Francesco Tomei, mentre un conferma quasi completa per Domenico Di Carlo, i bianconeri che scenderanno in campo nel 4-4-2 saranno Vitale come portiere, Alagna, Curado, Rizzo e Pagliai come difensori, Damiani, Pinna, Milanese e Silipo come centrocampisti e Gori con Chakir come attaccanti. La risposta dei rossoblù invece seguirà il 3-4-1-2 con Bagnolini, Bruscagin, Signorini e Fazzi, Murru, Djankpata, Carraro e Zallu, Hraiech, La Mantia e Minta.

Diretta Ascoli Gubbio, quote e possibile esito finale

La diretta Ascoli Gubbio alla fine dei suoi 90 minuti dovrebbe vedere la vittoria di una delle due squadre che bet365 prevede possa essere quella bianconera che può vantare una posizione migliore in classifica e una rosa di maggior talento, nonostante stia vivendo un momento difficile, la sua quota è quindi la più bassa e pari a 2.15. La vittoria dei rossoblù invece è vista come molto improbabile e difficile da osservare tanto che il suo valore è pari a 2.85, il pareggio infine rimane molto vicino a quest’ultima e sarà fissato a 2.75 in quanto è comunque poco probabile.