Diretta/ Ascoli Inter (Primavera) streaming video tv: è quasi testacoda

DIRETTA ASCOLI INTER PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI!

Ascoli Inter, in diretta sabato 10 aprile 2021 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Picchio Village sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato Primavera 1. E’ quasi testacoda visto che si affrontano i marchigiani, che sono ultimi in classifica con soli 5 punti, e l’Inter che non è in vetta ma è comunque la prima inseguitrice della coppia di testa composta da Roma e Sampdoria. Nerazzurri a 4 punti di distanza dal primato dopo l’ultimo pari interno contro la Spal, la squadra allenata da Armando Madonna proverà a sfruttare l’impegno in calendario, con l’Ascoli che in questa stagione ha ottenuto solamente una vittoria contro la Lazio.

Diretta/ Fiorentina Ascoli Primavera (risultato finale 5-2): la chiude Palazzino

Per i marchigiani ormai la permanenza nel campionato Primavera 1 sembra una vera e propria mission impossibile, ma i nerazzurri dovranno fare attenzione alla voglia dei bianconeri di mettere ancora l’orgoglio in campo, anche se le speranze di ritornare in vetta dell’Inter non possono prescindere da una vittoria in questo match.

Diretta/ Inter Spal Primavera (risultato finale 0-0): pari a reti bianche!

DIRETTA ASCOLI INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Inter Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Inter Primavera presso il Centro Sportivo Picchio Village. I padroni di casa allenati da Simone Seccardini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Radano; Gurini, Alagna, Olivieri, Luciani; Pulsoni, Colistra, Franzolini; Pozzessere, Lisi, Intinacelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Armando Madonna con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Stankovic; Persyn, Kinkoue, Hoti, Vezzoni; Vecino, Sangalli, Mirarchi; Oristanio; Fonseca, Satriano.

Diretta/ Genoa Roma Primavera (risultato finale 1-0): il Grifone batte la capolista!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Ascoli Inter Primavera, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 7.50 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 4.00 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 1.35 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA