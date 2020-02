Diretta Ascoli Juve Stabia/ Streaming video Rai: marchigiani in ripresa (Serie B)

Ascoli Juve Stabia, che viene diretta dal signor Pezzuto e si gioca venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Dopo 3 sconfitte consecutive e l’arrivo di Roberto Stellone in panchina, i marchigiani sono riusciti a scuotersi nell’ultima trasferta di Livorno, vinta con un rotondo 0-3 con le reti di Trotta (doppietta) e Morosini. Un risultato che ha riportato l’Ascoli a metà classifica, a -2 dalla zona play off e +3 dalla zona play out in una graduatoria molto schiacciata. La Juve Stabia si è vista scavalcata dai marchigiani dopo la sconfitta interna subita col Perugia, match combattuto ma che ha alla fine interrotto una serie di 6 risultati utili consecutivi per i campani. All’andata goleada dell’Ascoli a Castellammare di Stabia, 1-5 per i bianconeri il risultato con doppietta di Da Cruz e reti di Chajia, Ardemagni e Pucino, tutte realizzate nel corso del secondo tempo. Il 20 ottobre 2012 la Juve Stabia ha vinto a sua volta in goleada l’ultimo precedente di campionato disputato ad Ascoli, 2-4 con reti delle Vespe di Fabio Caserta, ora sulla panchina dei campani, Genevier, Scognamiglio e Bruno.

La diretta tv di Ascoli Juve Stabia sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre dalla Rai: l’appuntamento sarà in particolare sul canale numero 58, ovvero Rai Sport HD. Per tutti naturalmente sarà a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Ascoli Juve Stabia, venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. L’Ascoli allenato da Stellone dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Piccinocchi, Petrucci, Cavion; Morosini; Scamacca, Trotta. La Juve Stabia guidata in panchina da Caserta sarà chiamato a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Provedel; Vitiello, Fazio, Allievi, Ricci; Addae, Calò; Canotto, Mallamo, Bifulco; Forte.

Per chi scommetterà sulla sfida tra Ascoli e Juve Stabia, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.00, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.15 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.00. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.90 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



