Diretta Ascoli Juventus U23 streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 6 settembre 2025

DIRETTA ASCOLI JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Ascoli Juventus U23, vediamo insieme quali dati mettono a disposizione le due squadre sui loro portali per aiutarci a capire che tipo di partita andremo a vedere da qui ai prossimi minuti con il nostro commento. L’Ascoli è una squadra ben orchestrata, capace di concedere circa 0,7 gol a partita tra le mura amiche e mantenere la porta inviolata nel 60% delle gare.

Al contrario, la Juventus U23 presenta numeri più altalenanti: subisce mediamente 1 rete per gara e non ha ancora centrato clean sheet. Tuttavia, i giovani bianconeri danno spettacolo con il ritmo: quasi il 70% delle loro partite supera gli 1,5 gol e il BTTS (gol da entrambe le parti) è frequente. È la classica sfida tra l’esperienza tattica dell’Ascoli e l’esuberanza giovanile dei nerazzurri, con un’aria da partita giocata a viso aperto. Adesso via al commento live della diretta di Ascoli Juventus U23, non perdiamo neanche un’azione degna di nota con il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

ASCOLI JUVENTUS U23 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come sempre per le partite della Serie C 2025-2026, la diretta Ascoli Juventus U23 in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport, o in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv, in ogni caso solamente per gli abbonati.

PER FARE UNO SCATTO

In quello che potremmo definire un “derby” dei colori bianconeri si affrontano due squadre che hanno iniziato bene il campionato di Serie C nel girone B: appuntamento alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 6 settembre 2025, per la diretta Ascoli Juventus U23 allo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana.

In passato tante volte ha giocato qui anche la prima squadra della Juventus, oggi invece il Picchio ospita la seconda squadra della Vecchia Signora, ma certamente anche contro la Juventus Next Gen sarà un sabato pomeriggio che si annuncia intrigante avendo entrambe le squadre già 4 punti a testa in classifica.

L’Ascoli aveva iniziato con un pareggio casalingo per 0-0 contro la Pianese, ma poi ecco il prezioso successo per 0-2 sul difficile campo della Ternana che ha dato un valore molto buono all’inizio di campionato dell’Ascoli, con una citazione di merito evidentemente per la difesa marchigiana, che non ha ancora incassato gol.

La Juventus U23 a sua volta aveva cominciato per un pareggio, 1-1 in casa del Carpi, per poi sconfiggere 2-1 il Livorno in casa nella scorsa giornata. Cammini quindi finora identici in termini di risultati, oggi però o avremo un pareggio nella diretta Ascoli Juventus U23, oppure qualcuno spiccherà il volo e gli avversari si ritroveranno a centro gruppo…

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI JUVENTUS U23

Francesco Tomei nelle probabili formazioni per la diretta Ascoli Juventus U23 potrebbe dare fiduciari protagonisti del colpo a Terni, arrivato con un modulo 4-2-3-1 che aveva visto in porta Vitale; difesa a quattro con Alagna, Curado, Nicoletti e Guiebre; ecco poi Damiani e Milanese nel cuore della mediana dell’Ascoli; sulla trequarti offensiva Del Sole, D’Uffizi e Oviszach alle spalle del centravanti Chakir.

Anche la Juventus U23 arriva da una vittoria, contro il Livorno mister Massimo Brambilla aveva schierato i giovani bianconeri con il modulo 3-5-2 e questi undici titolari: Mangiapoco in porta; davanti a lui i tre difensori Turicchia, Scaglia e Pedro Felipe; nel folto centrocampo a cinque Puczka, Macca e Faticanti in mezzo al campo, con Perotti e Deme esterni; infine il tandem d’attacco con Guerra e Okoro.

ECCO LE QUOTE DELLA DIRETTA ASCOLI JUVENTUS U23

Nella sfida tutta bianconera prevista con la diretta Ascoli Juventus Next Gen si potrebbe dire che i marchigiani partono da una posizione migliore rispetto ai piemontesi ragionando sulle quote delle varie agenzie di scomesse sportive. L’1 viene indicato appunto a 2.30 da Sisal che paga poi il segno 2 a 3.20. Poco sotto troviamo invece l’eventuale pareggio, con l’x quotato a 2.90.