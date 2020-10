Diretta Ascoli Lecce/ Streaming video Dazn: pronostico incerto (Serie B)

DIRETTA ASCOLI LECCE: CORINI VA ALL’ATTACCO

Ascoli Lecce, in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca della città marchigiana alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, sabato 3 ottobre, è una delle partite in programma nella seconda giornata del nuovo campionato di Serie B 2020-2021. Avvicinandoci alla diretta di Ascoli Lecce, possiamo certamente ricordare che i bianconeri marchigiani e i giallorossi pugliesi sono due delle ben quattordici formazioni del campionato cadetto che nella scorsa giornata hanno debuttato con un pareggio, dunque già regna l’equilibrio nella Serie B, come da tradizione consolidata per la cadetteria. Per la precisione, l’Ascoli di mister Valerio Bertotto aveva raccolto un buon pareggio per 1-1 sul campo del Brescia, mentre il Lecce che da questa stagione è affidato ad Eugenio Corini aveva terminato sullo 0-0 il proprio impegno casalingo contro il Pordenone. In un quadro che già si annuncia incerto e combattuto, Ascoli o Lecce sapranno cogliere oggi pomeriggio la prima vittoria nel nuovo campionato di Serie B?

DIRETTA ASCOLI LECCE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Secondo una modalità ormai consolidata, Ascoli Lecce sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LECCE

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni per Ascoli Lecce. Per i padroni di casa dell’Ascoli si può ipotizzare un modulo 4-3-3 con Leali in porta; difesa a quattro composta da Laverone, Brosco, Quaranta e Padoin; a centrocampo invece i titolari potrebbero essere Eramo, Cavion e Buchel, così come Chajia, Beretta e Ninkovic per quanto riguarda il tridente offensivo marchigiano. Le replica del Lecce dovrebbe invece prevedere un modulo 4-3-2-1: tra i pali Gabriel; davanti a lui i quattro difensori Benzar, Meccariello, Lucioni e Calderoni; a centrocampo il possibile terzetto titolare sarebbe quello con Henderson, Petriccione e Majer; Falco e Mancosu invece sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Coda.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Ascoli Lecce, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai si annuncia una partita piuttosto incerta. Il segno 2 per la vittoria del Lecce è quotato a 2,50, si sale poi a 3,00 per il segno 1 in caso di successo dell’Ascoli e infine a 3,05 volte la posta in palio sul pareggio in caso di segno X.



