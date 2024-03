Diretta/ Ascoli Lecco streaming video tv: punti fondamentali in ballo (Serie B, 17 marzo 2024)

Ascoli Lecco, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B. La sconfitta contro la Sampdoria ha segnato la fine dell’era di Castori sulla panchina, con Carrera chiamato a prendere il suo posto. Il team si trova al terz’ultimo posto in classifica con 28 punti, a sei punti di distanza dalla salvezza diretta. La situazione sembra critica e servirebbe quasi un miracolo per evitare la retrocessione dalla serie cadetta.

Nel frattempo, la situazione del team lombardo è diventata sempre più critica, trovandosi ora all’ultimo posto con soli 22 punti. Le tre sconfitte nelle ultime cinque partite rappresentano un chiaro segnale di difficoltà per la squadra, con l’ultimo ko interno contro il Palermo che ha scatenato l’ira del presidente Di Nunno, che ha parlato addirittura di gare che potrebbero essere “aggiustate” da alcuni suoi giocatori nel caso in cui percepissero di essere ormai senza obiettivi.

ASCOLI LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LECCO

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Lecco, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Massimo Carrera schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vasquez, Quaranta, Bellusci, Mantovani, Falzerano, Valzania, Caligara, Giovane, Zedalka, Duris, Rodriguez Delgado. Risponderà il Lecco allenato da Alfredo Aglietti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Melgrati, Lemmens, Ierardi, Capradossi, Caporale, Degli Innocenti, Galli, Ionita, Novakovich, Inglese, Parigini.

ASCOLI LECCO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Lecco, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria dell'Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l'eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











