DIRETTA ASCOLI LEGNAGO SALUS (RISULTATO 1-2): TRIPLICE FISCHIO!

Al Del Duca il Legnago Salus batte l’Ascoli per 2 a 1 ma retrocede comunque in Serie D. Nell’ultima parte dell’incontro Dore trova il gol del nuovo e definitivo vantaggio di testa su cross di Bombagi al 61′. Dall’altro lato Menna spara largo al 74′ e Bombagi chiama invece in causa di nuovo Raffaelli al 77′ su punizione. All’85’ Tanco lascia gli ospiti in dieci per un rosso diretto dovuto al gioco pericoloso nei confronti di Varone e Perucchini difende il punteggio salvando sul piazzato di Bertini al 90’+3′. I tre punti di oggi portano il Legnago Salus a quota 29 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Ascoli resta fermo a 40 punti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA ASCOLI LEGNAGO SALUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile seguire la diretta Ascoli Legnago Salus senza presenziare allo stadio con un’iscrizione a Now. La piattaforma sponsorizza il campionato e propone i match in streaming sull’applicazione NOW TV proprio come fa anche Sky con Sky Go. In televisione la gara sarà trasmessa sul canale Sky Sport 258.

AVVIO DI RIPRESA!

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Ascoli e Legnago Salus è ancora bloccato sullo 0 a 1 di prima. In queste battute iniziali del secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questo pomeriggio al Del Duca, i marchigiani ricominciano bene la sfida ma si vedono in ogni caso annullare un gol al 50′ con PIermarini poichè la sfera era uscita sugli sviluppi del corner. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE DEL PRIMO TEMPO!

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Ascoli e Legnago Salus sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 1 a 1. I minuti scorrono ed i padroni di casa reagiscono trovando il gol del pareggio al 13′ per merito di Ciabuschi, dopo una punizione di Adjapong respinta corta da Perrucchini. Al 26′ ed al 28′ Varone manca per due volte lo specchio della porta di testa. Sul fronte opposto Bombagi tra il 37′ ed il 40′ e Spalluto al 45′ non battono Raffaelli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH!

Nelle Marche la partita tra Ascoli e Legnago Salus è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti partono forte con Spalluto che costringe Raffaelli alla parata in corner al 7′. E’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo che arriva quindi la rete del vantaggio segnata proprio da Spalluto, approfittando di un rimpallo, al 9′. Ecco le formazioni ufficiali: ASCOLI (4-3-3) – Raffaelli; Adjapong, Menna, Piermarini, D’Amore; Varone, Bando, Carpani; Silipo, Marsura, Ciabuschi. A disposizione: Livieri, Maurizii, Baldassin, Maiga Silvestri, Tremolada, Gagliardi, Corazza, Forte. Allenatore: Di Carlo. LEGNAGO SALUS (3-4-2-1) – Perucchini; Tanco, Ampollini, Noce; Muteba, Leoncini, Casarotti, Zanetti; Franzolini, Bombagi; Spalluto. A disposizione: Bajari, Rigon, Morello, Basso Ricci, Peschetola, Tonica, Koblar, Svidercoschi, Ruggeri, Gazzola, Banse. Allenatore: Bagatti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Ascoli Legnago Salus, ma prima de commento live di questa sfida, facciamo un passo verso i numeri. Partiamo dai padroni di casa, squadra che se il campionato fosse iniziato cinque giornate fa sarebbe la peggior difesa del campionato con 2,1 reti concesse agli avversari nei novanta minuti di gioco. Non sorprende che sia in zona play in, a lottare per non retrocedere. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Ascoli Legnago Salus, il fischio di inizio è vicino e noi non vogliamo perderlo! (agg. Gianmarco Mannara)

EVITARE LA RETROCESSIONE IMMEDIATA

Comincia domenica 27 aprile 2025 alle ore 16:30 la diretta Ascoli Legnago Salus. Presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca gli ospiti devono fare di tutto per vincere questo match ed al contempo sperare in una sconfitta del Sestri Levante. I veneti hanno infatti ancora la possibilità di evitare la retrocessione diretta se riusciranno a prendersi il posto dei liguri, adesso penultimi e davanti a loro per sole due lunghezze. I ventisei punti sin qui guadagnati non sono sufficienti per il Legnago che dovrà anche sperare in una sconfitta della Lucchese ad opera della Torres.

I padroni di casa hanno invece ottenuto la certezza aritmetica di poter restare in Serie C anche nella stagione 2024/2025 nella giornata precedente. I bianconeri hanno pareggiato tra le mura amiche senza segnare proprio contro il Sestri Levante e si sono dunque portati a più quattro dalla Lucchese. In caso di successo i marchigiani potrebbero addirittura agganciare il Campobasso ma ricordiamo che i rivali di turno non saranno un avversario molto semplice da battere nonostante il divario in graduatoria.

DIRETTA ASCOLI LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Legnago Salus dovrebbero delineare un 4-2-3-1 con Raffaelli, D’Amore, Curado, Menna, Adjapong, Varone, Odjer, Marsura, D’Uffizi, Carpani e Forte se guardiamo allo schieramento di partenza della squadra di mister Di Carlo. Il modulo 3-4-1-2 con Perucchini, Ampollini, Noce, Tanco, Muteba, Bombagi, Leoncini, Zanetti, Dore, Ricci e Franzolini sarà invece la soluzione adotata dal tecnico Bagatti per i suoi veneti.

DIRETTA ASCOLI LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Il risultato finale della diretta Ascoli Legnago Salus non dovrebbe essere troppo distante da quello che riflettono i valori assegnati da Sisal ai 3 possibili esiti, la vittoria dei bianconeri è la più facile da vedere vista la grande differenza in classifica e quindi viene data a 1.80, la vittoria dei biancocelesti invece è quasi impossibile come dimostrato a più riprese durante il campionato e per questo pagata 4.25, c’è poi il pareggio che invece viene valutato a 3.00.