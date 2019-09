Diretta Ascoli Livorno/ Streaming video DAZN: quote, marchigiani favoriti (Serie B)

Ascoli Livorno, diretta dal signor Rapuano, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I marchigiani erano partiti bene nella stagione, conquistando il quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia contro il Trapani e battendo proprio i siciliani nella sfida d’esordio in casa in campionato. Prima della sosta è arrivato però per i bianconeri il primo rocambolesco ko contro il Frosinone: marchigiani in vantaggio fino a 9′ dal 90′, poi risultato ribaltato dai ciociari con un rigore di Dionisi e un gol nel recupero di Paganini. Il Livorno deve invece ancora realizzare il suo primo gol stagionale e nei tre primi impegni ufficiali dell’anno ha subito tre sconfitte sempre con identico punteggio, 0-1. Ko in Coppa Italia contro il Carpi, all’esordio in campionato in casa dell’Entella e allo stadio Armando Picchi alla seconda giornata contro il Perugia. Per i labronici urge muovere sia la casella dei gol realizzati sia quella dei punti in classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Livorno, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a DAZN, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LIVORNO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Ascoli Livorno, sabato 14 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2019/20. 4-4-2 per l’Ascoli allenato da Paolo Zanetti schierato con: Lanni, D’Elia, Valentini, Ferigra, Pucino, Padoin, Petrucci, Gerbo, Ninkovic, Ardemagni, Scamacca. Risponderà con un 3-4-3 il Livorno di Roberto Breda schierato con: Zima, Bogdan, Di Gennaro, Boben, Gasbarro, Luci, Agazzi, Morganella, Stoian, Raicevic, Murilo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Ascoli favorito per la conquista della vittoria contro il Livorno. Vittoria in casa quotata 2.05, pareggio proposto a una quota di 3.30 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 3.70. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.30, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.60.



