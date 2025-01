Diretta Ascoli Milan Futuro (risultato 0-0): si comincia!

Adesso vediamo cosa ci dicono le statistiche della diretta di Ascoli Milan Futuro, perché sembra una partita davvero molto interessante. In primo luogo, abbiamo due squadre a cui piace molto dialogare tra di loro, anche se poi questo non si trasforma nella manovra avvolgente che potremmo credere con il tiki taka di tipo verticale. Abbiamo infatti un totale di 800 passaggi totalizzati se sommiamo quelli di entrambe le squadre, questo vuol dire che poi per segnare l’Ascoli ha bisogno di 37 tocchi dentro l’area con una visuale di almeno il 15% della porta.

Invece il Milan Futuro ne ha bisogno di 40 e infatti non sorprende che poi segnino solo 1,1 gol ogni novanta minuti. Entrambe le squadre si affidano alla costruzione dal basso perché abbiamo due linee a quasi 22 metri dalla porta che difendono. Attenzione dunque che potremmo essere di fronte ad una gara molto equilibrata, quando si potrebbe sbloccare? Entrambe le squadre segnano con costanza nei minuti iniziali del secondo tempo, quindi ci sarà da dovertisi nel prossimo aggiornamento della diretta di Ascoli Milan Futuro con il commento live del match! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Ascoli Milan Futuro: come guardare la partita

Per seguire la diretta Ascoli Milan Futuro i tifosi e gli appassionati potranno collegarsi in tv al canale Sky Sport Calcio o connettersi in streaming video su SkyGo e Now Tv.

Ascoli Milan Futuro: come arrivano le due squadre

La diretta Ascoli Milan Futuro, valida per la giornata 23 del girone B del campionato di Serie C, andrà in scena alle 12.30 e metterà a confronto due squadre che non stanno vivendo il loro momento della stagione, arrivano da una sconfitta e da qualche giornata non riescono a portare a casa i 3 punti nonostante le buone prestazioni.

I padroni di casa a differenza degli ospiti non sono in una situazione critica di classifica e distano un solo punto dalle ultime posizioni valide per i playoff, gli ospiti invece sono impantanati nella lotta salvezza e occupando la diciottesima posizione sono in piena corsa per giocarsi i playout a fine stagione. Nell’ultima uscita l’Ascoli ha perso con l’Entella per 1-0 mentre il Milan U23 è stato battuto 1-5 dal Torres.

Diretta Ascoli Milan Futuro: le probabili formazioni scelte dai tecnici

Per la partita dello Stadio Cino e Lillo Del Duca i padroni di casa guidati dal tecnico Domenico Di Carlo andranno in campo con un 4-2-3-1 con attacco affidato a Forte, supportato da Tremolada, Corazza e Marsura, Varone e Bando in mediana, e reparto difensivo composto da Alagna, Gagliolo, Piermarini e Cozzoli, e Raffaelli tra i pali. La squadra allenata da Daniele Bonera invece confermerà il 4-4-2 con Nava in porta, Bozzolan, Minotti, Coubis e Magni in difesa, centrocampo formato da Sandri e Stalmach nella parte centrale e Traore e Fall suglle fasce, davanti la coppia d’attacco confermati Magrassi e Sia

Milan Futuro: le quote e il pronostico della gara

La diretta Ascoli Milan Futuro è una gara che potrebbe terminare con un pareggio perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti per riprendere fiducia dopo la sconfitta e per mantenere saldo il loro posto in classifica, allo stesso tempo però gli ospiti cercano disperatamente la vittoria che non arriva da 5 partite e per questo potrebbero decidere di preparare la gara con molta aggressività per trovare più facilmente il gol, attenzione a non sbilanciarsi troppo e favorire quindi l’Ascoli che poi si potrebbe chiudere mantenendo il vantaggio ottenuto.