Diretta/ Ascoli Modena, streaming video tv: Gondo vs Diaw (Serie B)

DIRETTA ASCOLI MODENA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ascoli Modena, in diretta sabato 8 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Due squadre ambiziose che sono reduci da un periodo di alti e bassi, pronte a cambiare marcia per puntare i playoff.

L’Ascoli di mister Bucchi ha raccolto 9 punti nelle prime sette giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. I bianconeri hanno ottenuto due punti nelle ultime quattro gare. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio esterno per 1-1 sul campo del Benevento. Il Modena, invece, è a quota 6 punti, frutto di due vittorie e cinque sconfitte. I Canarini nell’ultimo turno hanno superato 1-0 la Reggina di Pippo Inzaghi.

ASCOLI MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta diAscoli Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI MODENA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Ascoli Modena, al via tra pochi istanti. Partiamo dalla formazione marchigiana, in campo con il consueto 3-5-2: Guarna, Bellusci, Botteghin, Quaranta, Falzerano, Collocolo, Buchel, Caligara, Falasco, Dionisi, Gondo. Passiamo adesso agli emiliani, schierati da Tesser con il 4-3-1-2: Gagno, Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi, Armellino, Gerli, Magnino, Tremolada, Diaw, Falcinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ascoli Modena vedono favorita la squadra allenata da Bucchi. Prendiamo come riferimento i dati dell’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Ascoli è data a 2,05, il pareggio è quotato 3,35, mentre il successo del Modena è dato a 3,65. Passando alle quote sul numero di gol, l’Under 2,5 è a 1,75, mentre l’Over 2,5 è a 1,95. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,95.

