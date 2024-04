DIRETTA/ Ascoli Modena (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA ASCOLI MODENA (RISULTATO 0-0): IN CAMPO, SI GIOCA!

Un altro match dove di consueto parleremo un po’ di matematica nella diretta di Ascoli Modena, gara che vede un risultato di 1-2 come il più probabile. Negli ultimi tre anni infatti è uscito per ben quattro volte. I marchigiani sono una squadra che si accende negli ultimi giri di orologio del primo tempo, segnando la bellezza del 27% delle reti totali in questa fascia oraria. Il Modena invece ha il maggior numero di gol realizzati invece dal 46esimo al 60esimo minuto, la percentuale si alza fino al 30%.

Non male ma purtroppo se va in svantaggio la squadra ospite riesce a rimontare nel 20% delle casistiche, mentre chiude il primo tempo in vantaggio solo nel 16% delle partite di Serie B disputate fino ad ora. L’Ascoli invece nel 23%. Numeri alla mano sembra una gara molto equilibrata con la possibilità di vedere molti gol, lo vedremo insieme dopo le formazioni ufficiali, la diretta di Ascoli Modena sta per cominciare. (agg. Gianmarco Mannara)

ASCOLI MODENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se è nel vostro interesse assistere alla diretta tv Ascoli Modena, sappiate che c’è più di un modo per farlo: o con Sky tramite l’abbonamento al pacchetto Calcio oppure attraverso Dazn, anche in quel caso abbonandosi al servizio. Se per qualsiasi motivo non riuscite a vederla in tv, allora le applicazioni Sky Go e Dazn sono dalla vostra parte.

I CANARINI SBARCANO AL DEL DUCA

C’è tantissima attesa per la diretta Ascoli Modena. Le due squadre si affronteranno, dopo aver fatto conoscere in questo stadio di Serie B, venerdì 20 aprile alle ore 14:00. Una partita fondamentale per le sorti dei club, impegnati per la lotta per la salvezza. I bianconeri sono diciottesimi a 33 punti mentre i canarini hanno raggiunto un quota 3 e sono attualmente salvi.

L’Ascoli non vince dal 17 marzo contro il Lecco, ma allo stesso tempo nelle ultime due partite e riuscita quantomeno a muovere la classifica pareggiando entrambe le volte per 0-0 prima con il Venezia e poi col Cittadella. Il Modena invece non ottiene tre punti in una partita sola dal lontano 27 gennaio, 3-0 al Parma. Tanti pareggi nelle ultime sfide ovvero otto in undici partite.

ASCOLI MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Più ci avviciniamo alla partita e più entriamo nel vivo di questa sfida. Le probabili formazioni di Ascoli Modena ci suggeriscono che manca sempre meno a proposito. L’Ascoli si schiera con il 3-5-2 con Vasquez tra i pali e il pacchetto arretrato Mantovani, Bellusci e Vaisanen. Nella zona nevralgica del campo troveremo Falzerano a destra, Masini, Di Tacchio, Caligara e Zedadka a chiudere sul lato opposto. Davanti il duo Rodriguez-Nestorovski.

Il Modena replica con l’assetto tattico 4-4-2. Tra i pali ci sarà Gagno, protetto dal quartetto difensivo Riccio, Zaro, Cauz e Corrado. Agiranno da esterni Magnino e Santoro con Tremolada e Palumbo che si divideranno i compiti in mediana. Anche i gialloblu giocano con la doppia punta ovvero Abiuso e Gliozzi.

ASCOLI MODENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Ascoli Modena ci aiutano a capire attraverso il pensiero dei bookamkers quali sono gli scenari più probabili. A livello di vittoria, per bet365 è più probabile che siano gli ospiti a vincere a 2.63, seguiti dall’1 fisso a 2.90 e dalla X che vale tre volte la posta in palio.

Altissima la quota dell’Over 2.5, addirittura a 2.70 contro l’1.44 dell’Under. D’altronde sono due precedenti di fila che vengono segnati meno di tre reti.











