Diretta/ Ascoli Monza Primavera 2 (risultato 2-2) streaming video tv: pioggia di gol! (3 giugno 2023)

DIRETTA ASCOLI MONZA PRIMAVERA (RISULTATO 2-2): PIOGGIA DI GOL

Ascoli Monza Primavera 2-2: grandissime emozioni nella partita che in gara secca, finale dei playoff del campionato Primavera 2, assegnerà l’ultima promozione nella Primavera 1. I padroni di casa dell’Ascoli erano passati in vantaggio già al 6′ con il gol di Cosimi su assist di Re, poi però il Monza ha ribaltato grazie alle reti segnate al 19′ minuto di gioco da Ferraris e poi al 39′ dal suo compagno di squadra Goffi, ma al 44′ è di nuovo parità grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di mano brianzolo e trasformato da Re. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Monza Lecce (risultato finale 0-1): Gytkjaer sbaglia il rigore, Colombo no: salentini salvi al 101'!

DIRETTA ASCOLI MONZA PRIMAVERA 2 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non possiamo indicarvi una diretta tv di Ascoli Monza Primavera, tuttavia ricordiamo che la finale del playoff promozione sarà trasmessa sul canale YouTube della società marchigiana padrona di casa, di conseguenza si potrà seguire Ascoli Monza Primavera in diretta streaming video.



Video/ Reggina Ascoli (1-0) gol e highlights: la rete di Canotto vale i playoff

SI GIOCA

Sta per cominciare la diretta di Ascoli Monza Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 2 cosa ci potrebbero dire sulla finale del playoff promozione? Nella stagione regolare, l’Ascoli Primavera è stato secondo in classifica nel girone B con un bottino di 59 punti in trenta giornate, frutto di diciassette vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte, tanto che la differenza reti dell’Ascoli è ovviamente stata largamente positiva (+15), a causa di 53 gol segnati a fronte dei 38 invece subiti.

Il Monza Primavera dal canto suo ha chiuso la stagione regolare al quarto posto del girone A, la classifica per i giovani brianzoli parlava di 61 punti, frutto di diciannove vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte (le prime hanno marciato più forte in questo raggruppamento), tanto che la differenza reti del Monza è stato un eccellente +37, grazie ai 73 gol segnati a fronte dei 36 subiti. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Ascoli Monza Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Sassuolo Monza (1-2) gol e highlights: Pessina firma il sorpasso!

CHI VINCE VIENE PROMOSSO IN PRIMAVERA 1!

Ascoli Monza Primavera, in diretta dallo stadio del Picchio Village della città marchigiana, si gioca con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 giugno 2023, come finale del playoff promozione dal Campionato Primavera 2 alla massima categoria del calcio giovanile italiano. In palio, per essere precisi, ci sarà la terza e ultima promozione, dal momento che la diretta di Ascoli Monza Primavera completerà i playoff ai quali hanno partecipato le squadre dal secondo al quinto posto di entrambi i gironi, mentre le due vincitrici (Lazio e Genoa) hanno già ottenuto la promozione per la Primavera 1 dell’anno prossimo.

Eccoci allora alla diretta di Ascoli Monza Primavera appunto per decidere il nome della terza e ultima squadra promossa nel campionato di punta. L’Ascoli gode del fattore campo avendo chiuso al secondo posto il proprio girone nella stagione regolare mentre il Monza è stato quarto, un piccolo vantaggio per i bianconeri marchigiani ma oggi le due formazioni si giocano tutto in una partita secca. In caso di pareggio al 90’ minuto, ricordiamo che saranno necessari i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore per indicare quale sarà la squadra che otterrà la terza promozione nella massima serie. Che cosa ci dirà la diretta di Ascoli Monza Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI MONZA PRIMAVERA 2

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Ascoli Monza Primavera. Per i marchigiani di mister Antonino Nosdeo, possiamo indicare come modulo di riferimento un 4-3-3, nel quale i titolari potrebbero essere i seguenti undici: Raffaelli in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Camilloni, Piermarini, Rossi e Cozzoli; a centrocampo invece indichiamo il terzetto con Ceccarelli, Carano e Franzolini; infine, Re a destra e Cosimi a sinistra potrebbero essere le due ali del tridente, ai fianchi del centravanti Gennari.

La risposta del Monza Primavera allenato da Alessandro Lupi dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1 con Mazza in porta, protetto dalla retroguardia a quattro uomini formata da Bianay Balcot, Abbenante, Brugarello e Pedrazzini; in mediana ecco la coppia formata da Colombo e Lupinetti; infine, il reparto offensivo potrebbe vedere Marras, Canato e Ferraris sulla trequarti, a supporto del centravanti Dos Reis.











© RIPRODUZIONE RISERVATA