Diretta/ Ascoli Monza (Serie B) streaming video DAZN: punti che scottano

DIRETTA ASCOLI MONZA: BROCCHI, SFIDA DRAMMATICA!

Ascoli Monza, in diretta sabato 10 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Amsterdam sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Punti che scottano per le due formazioni, pur alla rincorsa di obiettivi molto diversi. L’Ascoli nell’ultimo turno è riuscito a riagganciare la zona play out, battendo in casa il Vicenza e affiancando a quota 31 punti la Reggiana al quartultimo posto, con i granata fermati sul pari dal Brescia.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La grande striscia del Lecce, diretta gol live score

Dall’inizio della stagione i marchigiani sanno lottando con i denti per la salvezza, ma lentamente ora la permanenza in Serie B sta tornando un obiettivo possibile. Punta invece alla massima serie il Monza che però pareggiando in casa col Pescara nel giorno di Pasquetta potrebbe aver alzato bandiera bianca nella lotta al secondo posto. Dopo il poker subito dal Venezia i brianzoli non hanno sfruttato il calendario favorevole, non andando oltre il pari contro Entella e Pescara, ovvero le ultime due della classe.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote 33^ giornata: il Monza sarà corsaro ad Ascoli?

DIRETTA ASCOLI MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Monza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI MONZA

Le probabili formazioni della sfida tra Ascoli e Monza presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca. I padroni di casa allenati da Andrea Sottil scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, D’Orazio; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bidaoui. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristian Brocchi con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Lamanna, Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto, Frattesi, Scozzarella, Armellino, D’Errico, Diaw, Mota Carvalho.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Scelte e mosse 33^ giornata: sono 7 gli squalificati

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Ascoli Monza, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 3.85 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.05 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 2.10 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA