DIRETTA/ Ascoli Palermo (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (Serie B, 16 settembre 2023)

La diretta di Ascoli Palermo ha parecchi precedenti, anche e soprattutto in epoca recente: dal 2018 a oggi infatti le due squadre si sono trovate in tre campionati di Serie B, ma poi ci sono anche sfide in Serie A nel primo decennio del XXI secolo. Le ultime dieci ci raccontano di un Palermo che ha vinto cinque volte; solo due le affermazioni dell’Ascoli, una di queste è arrivata al Del Duca nel massimo campionato, un 3-2 che risale a 16 anni fa con la rimonta nel secondo tempo firmata da Michele Paolucci e Viktor Budianskiy, dopo che il Palermo aveva segnato con Fabio Simplicio e Radoslaw Matusiak (in mezzo il pareggio dello stesso Budianskiy).

Per trovare invece l’ultimo successo esterno del Palermo non dobbiamo tornare troppo indietro, perché riguarda il mese di gennaio: terza di ritorno dello scorso campionato, partita bellissima con i rosanero in vantaggio con Matteo Brunori e ripresi da Francesco Forte, ma vittoriosi grazie alla doppietta del loro capitano che, undici minuti prima di timbrare per la seconda volta, si era fatto parare un rigore da Nicola Leali. (agg. di Claudio Franceschini)

ASCOLI PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Ascoli Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ROSANERO IN SERIE POSITIVA

Ascoli Palermo, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio “Del Duca” di Ascoli, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Match molto importante per entrambe le formazioni: da un lato i bianconeri che, a quota tre punti in classifica, vogliono dare una sterzata decisa e dimenticare lo stop in casa del Sudtirol; dall’altro i siciliani che, reduci da una striscia di tre risultati utili consecutivi, vogliono proseguire la corsa verso i piani alti della graduatoria.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Palermo, match che andrà in scena allo stadio “Del Duca” di Ascoli. Per mister Viali consueto 4-3-2-1 con qualche dubbio da sciogliere: a centrocampo Di Tacchio potrebbe rilevare Gnahorè mentre Millico scalpita per agire dietro la punta. Nessun dubbio in difesa dove Botteghin e Bellusci comanderanno il reparto. In casa Palermo, invece, mister Corini opterà per il 4-3-3 con Brunori, Di Mariano e Di Francesco nel tridente. Probabile un avvicendamento in difesa dove Lund potrebbe agire a sinistra al posto di Aurelio.

ASCOLI PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











