DIRETTA/ Ascoli Parma video streaming tv: Ducali avanti nei precedenti (Serie B, 28 ottobre 2023)

DIRETTA ASCOLI PARMA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Ascoli Parma pone di fronte due formazioni che si sono affrontate all’interno della loro storia in ben 14 scontri. L’ago della bilancia pende dalle parti del Parma con ben 8 successi nei confronti della formazione bianconera. Ascoli che risponde con tre vittorie e altrettanti risultati di pareggio. La prima sfida tra queste due squadre è datata 1992 con la vittoria del Parma con il risultato di 2-0. La prima vittoria dell’Ascoli è avvenuta nel 2005, nel corso della sesta giornata del campionato di serie A. Ad andare in gol in maglia bianconera Foggia e Bjelanovic (doppietta); per il Parma rete firmata da Pisanu.

Vittoria più importante del Parma nei confronti dell’Ascoli è sicuramente quella avvenuta il 18 novembre del 2017. Gara terminata con il risultato di 4-0 grazie alle reti firmate da Iacoponi, Munari, Baraye e l’autogol di Lanni. Le ultime due sfide sono state vinte una a testa: dal Parma con il risultato di 1-3 grazie alle reti di Man, Tutino e Inglese. Ascoli che invece ha avuto la meglio vincendo al Tardini grazie alla rete su calcio di rigore di Gondo. (Marco Genduso)

ASCOLI PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Parma in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Ascoli Parma, in diretta sabato 28 ottobre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo un inizio difficile, l’Ascoli ha registrato una serie di cinque risultati positivi, con l’ultimo nel successo per 2-0 in trasferta contro il Lecco. Nella partita al Rigamonti-Ceppi, la squadra marchigiana guidata da William Viali è passata in vantaggio al 35′ del primo tempo con Nestorovski, raddoppiando all’inizio della ripresa con il gol di Quaranta. Questa vittoria ha un’importanza significativa, portando l’Ascoli a 12 punti in classifica, distanziando di cinque punti la zona playout e riducendo il divario a meno uno dalla zona playoff.

Dall’altra parte c’è un Parma reduce dalla settima vittoria della stagione, ottenuta lo scorso venerdì nel 2-1 contro il Como, giocata al Tardini. La partita si è sbloccata già all’8′ con la rete di Man, e nella ripresa Charpentier ha raddoppiato al 74′ per i ducali (nonostante il gol ospite di Barba al 92’). Questo successo ha confermato la leadership della squadra di Fabio Pecchia in cima alla classifica con 23 punti, attualmente distanziando di due punti il Catanzaro, secondo in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PARMA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Parma, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, William Viali schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viviano; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Giovane; Falzerano, Di Tacchio, Gnaoré; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Coulibaly, Del Prato, Circati, Di Chiara; Hernani, Sohm; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

ASCOLI PARMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











