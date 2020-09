Diretta/ Ascoli Perugia: streaming video e tv, Grifoni per il riscatto (Coppa Italia)

DIRETTA ASCOLI PERUGIA: GRIFONI A CACCIA DELLA RIVINCITA

Ascoli Perugia viene diretta dal signor Massimi e si disputerà alle 17.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. Buon esordio per i marchigiani nel nuovo campionato di Serie B con un pari in casa dell’ambizioso Brescia. Cavion ha realizzato il gol più veloce della prima giornata andando a segno già al primo minuto, ma l’Ascoli ha poi subito il pari di Donnarumma, anche se ha giocato poi in superiorità numerica buona parte della ripresa per l’espulsione di Papetti, pur non riuscendo a trovare di nuovo la via del gol. Partenza sicuramente più convincente di quella del Perugia che all’esordio nel campionato di Serie C, dove parte tra le favorite del girone B, si è fatto mettere in crisi dal Fano che con una doppietta di Maniero ha chiuso avanti 0-2 il primo tempo al Renato Curi. Le reti di Kouan e Melchiorri hanno evitato la sconfitta ma hanno fatto capire ai Grifoni quando sarà dura la stagione dopo la discesa di categoria.

DIRETTA ASCOLI PERUGIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Ascoli Perugia non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PERUGIA

Le probabili formazioni di Ascoli Perugia, sfida in programma allo stadio Cino e Lillo Del Duca e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. L’Ascoli sarà schierato dal tecnico Valerio Bertotto con un 4-3-3: Leali; Pucino, Avlonitis, Corbo, Padoin; Eramo, Buchel, Saric; Chiricò, Vellios, Mallè. 4-3-3 per il Perugia di Fabio Caserta con questo undici titolare schierato dal 1′: Fulignati; Rosi, Angella, Sgarbi, Crialese; Kouan, Burrai, Dragomir; Falzerano, Murano, Melchiorri.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Ascoli Perugia, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,75 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 3,50 volte la vostra giocata.



