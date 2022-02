Diretta/ Ascoli Perugia streaming video tv: scontro play off (Serie B)

DIRETTA ASCOLI PERUGIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Ascoli Perugia, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Scontro in zona play off tra i bianconeri al momento all’ottavo posto in classifica a quota 32 punti e il Perugia che insegue al decimo posto a 4 lunghezze di distanza. Il Perugia però è stato sconfitto dal Pordenone nell’ultimo match disputato, perdendo un’ottima occasione per accorciare le distanze dalle posizioni di vertice.

Video/ Cosenza Ascoli (1-3) gol e highlights: tris dei bianconeri (Serie B)

Sta vivendo un momento di crescita invece l’Ascoli che ha messo in fila due importanti vittorie consecutive, peraltro entrambe esterne, la prima a Terni e la seconda a Cosenza, realizzando ben 7 gol in due match. La sfida d’andata allo stadio Renato Curi è terminata con una vittoria per 2-3 dell’Ascoli in un match emozionante, mentre gli umbri il 21 giugno 2020 hanno vinto di misura, col punteggio di 0-1, l’ultima sfida disputata sul campo dei marchigiani.

DIRETTA/ Perugia Pordenone (risultato finale 0-1) video tv: la decide Cambiaghi!

DIRETTA ASCOLI PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Perugia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Cosenza Ascoli (risultato finale 1-3): Caligara e Iliev chiudono la partita!

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Perugia, match che andrà in scena al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Baschirotto, Bellusci, Quaranta, D’Orazio; Eramo, Caligara, Collocolo; Maistro; Bidaoui, Tsadjout. Risponderà il Perugia allenato da Max Alvini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; De Luca, Matos.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Perugia al Cino e Lillo Del Duca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA